Natürlich Kühlen

Der vergangene Sommer hat verdeutlicht, dass die Überhitzung der Stadt ein Thema ist, dem wir uns rasch widmen müssen. Jede einzelne Person kann etwas tun und aktiv werden gegen die Hitze in der Stadt. In Wien gibt es best practice und viele weitere noch ungenutzte Möglichkeiten!

Im Rahmen der Agenda Innere Stadt wollen wir über lokale Strategien diskutieren, wie Hitze in der Stadt verringert oder durch Gestaltungsmaßnahmen erträglicher gemacht werden kann. Können wir mit Fassadenbegrünung oder Wasserflächen Abhilfe gegen die Hitzebelastung schaffen?ExpertInnen stellen mögliche Strategien zur natürlichen Kühlung der Stadt vor. In der anschließenden Diskussion gibt es die Möglichkeit auch Ihre Ideen und Ihre Fragen gemeinsam mit den ExpertInnen zu diskutieren!Klimawandel – Anpassungsstrategien für WienGrüne Infrastruktur zur Reduktion von urbanen Hitzeinseln