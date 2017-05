Patricia Hill - Debüt der Wiener Popsängerin

07.05.2017, 11:41 Uhr

Die Ottakringer Sängerin Patricia Hill (29) veröffentlichte im Februar ihr erstes Solo-Album im Stil der 90er. Nun sind die fünf Songs der Newcomerin auch online erhältlich.

Mit elf Jahren bei der Mini-Playback-Show, als 28-Jährige beim Donauinselfest: Patricia Hill wusste schon von klein auf, dass sie eines Tages Sängerin werden will und verfolgt ihre Popstar-Karriere zielstrebig. Gewidmet hat sie ihr erstes Album ihrer Mutter, die sie von Anfang an auf ihrem Weg unterstütze.Starke Synths und Beats und eine facettenreiche Stimme zeichnen die fünf Songs aus, die am Album zu hören sind - Musik für jedermann: Nummern, die zum Tanzen animieren, eingängige Melodien, aber auch Balladen finden sich am Album wieder, die dem Zuhörenden Abwechslung bieten. Das EP-Album kann absofort auf allen Download-Portalen erworben werden. Live kann man die Band rund um Patricia Hill am 22. Juni in der Coco Bar (Stadtbahnbogen 34-35, 1080 Wien) erleben.

