Vienna Night Run: Alle Informationen für Läufer und Autofahrer

24.09.2018, 15:54 Uhr

Am 25. September findet der Vienna Night Run rund um die Wiener Innenstadt statt. Alle Informationen für Autofahrer und Teilnehmer gibt es hier.

Informationen für Läufer

INNERE STADT. Rund 35.000 Läufer werden am Dienstagabend, 25. September 2018, die Innenstadt umrunden. Die Laufstrecke ist die fünf Kilometer lange Runde um den Ring und den Franz-Josefs-Kai.Gestartet wird für die Läufer um 19:50 Uhr beim Universitätsring / Ecke Grillparzerstraße. Das Ziel ist beim Dr.-Karl-Renner-Ring / Parlament. Die Gewinner werden um 21:30 Uhr auf der Hauptbühne geehrt.

Informationen für Autofahrer

Garderobe: Es gibt Garderobezelte vor dem Burgtor - dort werden jedoch nur die Starsackerl angenommen.Startblock A (bis 25:00 Min.): 19:50 UhrStartblock B (25:01 – 28:00 Min.): 20:10 UhrStartblock C (28:01 – 31:00 Min.): 20:40 UhrStartblock D (ab 31:01 Min.): 20:50 UhrStartblock E (Nordic Walking): 21:00 UhrDer Ring wird für Autofahrer ab 19:20 Uhr bis ca. 22:30 Uhr gesperrt. An folgenden Standorten entlang der Laufstrecke werden Schleusen eingerichtet:Ring – Kärntner StraßeRing – OperngasseRing – SchottengasseRing – WipplingerstraßeFranz-Josefs-Kai – SalztorbrückeFranz-Josefs-Kai – MarienbrückeFranz-Josefs-Kai – SchwedenbrückeRing – WollzeileRing – JohannesgasseRing - SchwarzenbergplatzDer ÖAMTC befürchtet Verzögerungen auf den Ausweichstrecken sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt wie etwa der Zweierlinie, Untere und Obere Donaustraße, Praterstraße, Roßauer Lände, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Wiedner Hauptstraße, Rechte Wienzeile, Burggasse oder Währinger Straße. Wer kann, sollte etwa über den Gürtel ausweichen, so der ÖAMTC.