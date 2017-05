Zum 300. Geburtstag von Maria Theresia: Garteln zwischen den Museen

12.05.2017, 13:30 Uhr

Die Fürstin aus dem Hause Habsburg wurde am 13. Mai 1717 in Wien geboren. Am Samstag wird ihr Geburtstag mit einem Blumenmeer gefeiert.

WIEN. Sie war die Grand Dame des Habsburgerreiches: Maria Theresia (1717-1780), Fürstin aus dem Hause Habsburg und von 1740 bis zu ihrem Tod regierende Erzherzogin von Österreich und Königin u. a. von Ungarn und Böhmen. Sie zählte zu den prägenden Monarchinnen der Ära des aufgeklärten Absolutismus.Am Samstag, 13. Mai, jährt sich Maria Theresias Geburtsag zu 300. Mal. Und um diesen Tag zu feiern, laden die Bundesgärten, die Burghauptmannschaft und das Kunsthistorische Museum zum Garteln rund um die Statue der Monarchin ein. Mitarbeiter der Bundesgärten stehen am Samstag zwischen 13 und 18 Uhr interessierten Hobbygärtnern zur Seite, um rund um das Maria-Theresien-Denkmals Blumen zu pflanzen. Blumen und Arbeitsgeräte werden von den Bundesgärten kostenlos zur Verfügung gestellt.

Spezielle Führungen im Kunsthistorischen

Wer der Geburtstagskaiserin einen Besuch abstatten will, der kann an diesem Tag um 14 und 16 Uhr an speziellen Führungen im Kunsthistorischen Museum teilnehmen. Die neue Sonderausstellung zu Maria Theresia „Zu Handen Ihrer Majestät“ im Münzkabinett wird gezeigt. Die Teilnahme an der Führung ist mit gültigem Museumsticket frei. Keine Anmeldung erforderlich.