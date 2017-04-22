SARAH SMITH AUFDECKER JUSTIZKRIMINELLE LÜGENRICHTER HABEN SICH SELBST GEOUTET
SARAH SMITH JUSTIZKRIMINELLE LÜGENRICHTER VERBRECHEN GEGEN UNBESCHOLTENE ÄRZTIN
https://www.google.at/search?q=sarah+smith+zahn%C3%A4rztin&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwie_fnUzLjTAhUhLZoKHWFaDQAQsAQIIQ&biw=1600&bih=1045&dpr=1
SIE VERSTECKEN SICH HINTER DER PRESSEZENSUR
SIE VERSTECKEN SICH HINTER IHREN KRIMINELLEN ZUDECKERN
SIE OUTEN SICH DAMIT GEMEINSCHAFTLICH EINMAL MEHR ALS HOCHKRIMINELLE ÖSTERREICHISCHE JUSTIZKRIMINELLE!
SARAH SMITH AUFDECKER JUSTIZKRIMINELLE LEGT EUREN SCHWARZEN UMHANG DER SCHANDE AB
DAS SIND DIE KRIMINELLEN KETZERISCHEN LÜGENRICHTER:
STRAFANZEIGE gegen die Verantwortlichen Dr. Ewald Greslehner als Vorsitzenden sowie die Richter Dr. Sabine Plöckinger und Mag. Bernhard Telfser
Dr. Kuras a Dr. Schramm, Dr. Gitschthaler, Dr. Kodek und Dr. Nowotny ÖFFENTLICHE ANKLAGEGEGEN DIE JUSTIZKRIMINELLEN LÜGENRICHTER ...