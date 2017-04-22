SARAH SMITH DIE AUFDECKER ABGESANG EINER FEIGEN UND PERFIDEN JUSTIZ.AT

SARAH SMITH DIE AUFDECKER ABGESANG EINER FEIGEN UND PERFIDEN JUSTIZ
SARAH SMITH DIE ENTHÜLLER Konkret beschuldigte AMTSTRÄGER der JUSTIZ REPUBLIK ÖSTERREICH
RECHTSBEUGUNG UND WILLKÜR
SARAH SMITH ZAHNÄRZTIN DIE AUFDECKER DIE ENTHÜLLER DER JUSTIZKRIMINELLEN.AT
SARAH SMITH DIE AUFDECKER ABGESANG EINER FEIGEN UND PERFIDEN JUSTIZ
SARAH SMITH DIE ENTHÜLLER SCHWERKRIMINELLE AMTSTRÄGER SCHÜTZEN SICH SELBST UND GEGENSEITIG
DIER ERMITTLER: EINMAL MEHR EIN MEHRFACH ALS KRIMINELL ANGEZEIGTER RICHTER, DER DAS VERFAHREN NICHT HÄTTE WEITERFÜHREN DÜRFEN
SARAH SMITH ÖFFENTLICHE STRAFANZEIGEN GEGEN DIE JUSTIZKRIMINELLEN.AT
DAS SIND DIE KRIMINELLEN KETZERISCHEN LÜGENRICHTER:
STRAFANZEIGE gegen die Verantwortlichen Dr. Ewald Greslehner als Vorsitzenden sowie die Richter Dr. Sabine Plöckinger und Mag. Bernhard Telfser
Dr. Kuras a Dr. Schramm, Dr. Gitschthaler, Dr. Kodek und Dr. Nowotny ÖFFENTLICHE ANKLAGEGEGEN DIE JUSTIZKRIMINELLEN LÜGENRICHTER ...
SIE VERSTECKEN SICH HINTER DER PRESSEZENSUR
SIE VERSTECKEN SICH HINTER IHREN KRIMINELLEN ZUDECKERN
SIE OUTEN SICH DAMIT GEMEINSCHAFTLICH EINMAL MEHR ALS HOCHKRIMINELLE ÖSTERREICHISCHE JUSTIZKRIMINELLE!