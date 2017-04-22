SARAH SMITH DIE AUFDECKER JUSTIZKRIMINELLE SIND ÜBERFÜHRT
KRIMINELLE JUSTIZ IN ÖSTERREICH
sarah smith zahnärztin die aufdecker die enthüller
Die Aufdecker Fälle u.a. Baumgartner Franz
„Gerichtskriminalität“
SARAH SMITH DIE AUFDECKER JUSTIZKRIMINELLE.AT WEITERER SKANDAL DER LÜGENRICHTER AUFGEDECKT PARDON AN DIE RATTEN
FÜR DEN VERGLEICH MIT DEN JUSTIZKRIMINELLEN
SARAH SMITH ENTHÜLLER DER JUSTIZKRIMINELLEN KOMPLIZEN.AT
JUSTIZKRIMINELLES SYSTEM OUTET SICH MIT IHREN JUSTIZKRIMINELLEN SERIENVERBRECHERN
DAS SIND DIE KRIMINELLEN KETZERISCHEN LÜGENRICHTER:
STRAFANZEIGE gegen die Verantwortlichen Dr. Ewald Greslehner Dr. Sabine Plöckinger und Mag. Bernhard Telfser
Dr. Kuras a Dr. Schramm, Dr. Gitschthaler, Dr. Kodek und Dr. Nowotny ÖFFENTLICHE ANKLAGEGEGEN DIE JUSTIZKRIMINELLEN LÜGENRICHTER ...
SIE VERSTECKEN SICH HINTER DER PRESSEZENSUR
SIE VERSTECKEN SICH HINTER IHREN KRIMINELLEN ZUDECKERN
SIE OUTEN SICH DAMIT GEMEINSCHAFTLICH EINMAL MEHR ALS HOCHKRIMINELLE ÖSTERREICHISCHE JUSTIZKRIMINELLE!