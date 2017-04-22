SARAH SMITH ÖFFENTLICHE STRAFANZEIGEN GEGEN DIE JUSTIZKRIMINELLEN.AT SARAH SMITH DIE ENTHÜLLER KRIMINELLE OGH LÜGENRICHTER BEHINDERN HAUTPVERFAHREN 

SARAH SMITH ÖFFENTLICHE STRAFANZEIGEN GEGEN DIE JUSTIZKRIMINELLEN.AT
SARAH SMITH ZAHNÄRZTIN DIE ENTHÜLLER KRIMINELLE OGH LÜGENRICHTER BEHINDERN HAUTPVERFAHREN
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SARAH SMITH ENTHÜLLER DER JUSTIZKRIMINELLEN LÜGENVERBRECHER
SARAH SMITH KRIMINELLE JUSTIZSTRAFTÄTER BEIM EUGH ANGEZEIGT
DAS SIND DIE KRIMINELLEN KETZERISCHEN LÜGENRICHTER:
STRAFANZEIGE gegen die Verantwortlichen Dr. Ewald Greslehner als Vorsitzenden sowie die Richter Dr. Sabine Plöckinger und Mag. Bernhard Telfser
Dr. Kuras a Dr. Schramm, Dr. Gitschthaler, Dr. Kodek und Dr. Nowotny ÖFFENTLICHE ANKLAGEGEGEN DIE JUSTIZKRIMINELLEN LÜGENRICHTER ...
SIE VERSTECKEN SICH HINTER DER PRESSEZENSUR
SIE VERSTECKEN SICH HINTER IHREN KRIMINELLEN ZUDECKERN
SIE OUTEN SICH DAMIT GEMEINSCHAFTLICH EINMAL MEHR ALS HOCHKRIMINELLE ÖSTERREICHISCHE JUSTIZKRIMINELLE!