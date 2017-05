Peter McDonald zum neuen Präsidenten der SPORTUNION Wien gewählt

13.05.2017, 08:33 Uhr

„Ich möchte allen Vereinen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, danken und fühle mich geehrt, den Verband der SPORTUNION Wien als Euer Vertreter führen zu dürfen. Mir ist es wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen und gemeinsam die SPORTUNION Wien in die richtige Richtung leiten“ so der frisch gewählte Präsident bei seiner Antrittsrede.

Peter McDonald ist langjähriges Mitglied der SPORTUNION-Familie und war selbst als (Leistungs-)Sportler und Funktionär in mehreren Sportvereinen tätig. McDonald besitzt umfangreiche Erfahrungen im Management von Betrieben und Verbänden und verfügt durch seinen beruflichen Tätigkeiten über ein großes Netzwerk und praktisches Know-how.Neben der Bewältigung der bekannten Herausforderungen (Budget, Sportstätten bzw. Ganztagsschule) muss der organisierte Sport künftig auf Augenhöhe als Partner der Stadt gesehen werden, wo ehrenamtliches Engagement, Anerkennung und Unterstützung finden muss. McDonald ist es ein besonderes Anliegen mehr Jugendliche zum Sport zu bringen, denn ein Leben im Verein prägt den Menschen und somit auch die Gesellschaft.