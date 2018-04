erste Plastic Attack in Wien

26.04.2018, 23:30 Uhr

Anna Tichatschek organisierte den Event,über 2000 Leute waren an dem Event interessiert gekommen sind ca.200 in der Zeit von 17 bis 19Uhr in den Billa in der Schottengasse 1.Mit dieser Aktion möchte auch der anwesende Verein Plastic Planet Austria darauf hinweisen, dass Supermärkte endlich mehr Produkte ohne Verpackungen anbieten.Bei allen Obst-und Gemüsesorten können die Produkte lose angeboten werden, da es immer mehr Singlehaushalte gibt, die nicht die vorgepackten 1kg Netze benötigen.Ausserdem sollten auch die waschbaren Baumwollnetze zum Verkauf angeboten werden, sodass man überhaupt kein Plastiksackerl mehr benötigt.Die Verantwortung kann nicht auf die Konsumenten abgewälzt werden.Es müssen mehr Gebinde mit Pfand angeboten werden, zur Zeit ist das Angebot bei Getränken und Joghurt mit Pfand nicht genügend.Die nächste Plastic Attack findet am 4.Mai von 17-18Uhr im Hofer in derNeutorgasse 2, 1010 Wien statt.