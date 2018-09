Die dunkle Seite der Wand ... Wandfarbe für Mutige

21.09.2018, 09:24 Uhr

Unser Holzboden ist frisch geölt und erstrahlt in hellem holzbraun. Jetzt brauchen wir nur noch ein wenig Pep an den Wänden.

Tollkühne Wandfarbe

Die Mischung macht’s

Blickfang „de luxe“

Wand mit WOW-Effekt

Möbel auf Vintage

Wir haben ja nun schon einige Erfahrung passende Wandfarben auszusuchen. Mit jeder Farbe in den Zimmern wurden wir mutiger und experimentierfreudiger. Doch unser Wohnzimmer ist wirklich eine harte Nuss. Wir haben lange überlegt und uns beraten lassen ... und letztendlich trauen wir uns. Wir verwenden für unser Wohnzimmer eine dunkle Farbe - und zu allem Überfluss soll es auch noch ein Blau sein ... das ist eigentlich gegen jede Regel. Doch in unser Wohnzimmer passt es super! Heller Boden, dezente Couch vor einer dunkelblauen Wand. Das wird richtig stylish. Blau ist eine schwierige Farbe, vor allem auch weil es eine kalte Farbe ist. Doch mit ein wenig Hilfe haben wir „unser Blau“ gefunden. Heimelig, gemütlich ... perfekt für unsere Wohnhöhle. Die restlichen Wände sollen weiß bleiben, um die Balance zu halten. Da wir schon diesen mutigen Weg mit der blauen Wand beschritten haben, wollen wir uns jetzt ganz austoben. Wir wollten etwas, was glänzt und glitzert - einen Eye-Catcher eben. Ungewöhnlich und auffallend soll es sein, grafisch ... aber keine ganze Wand. Durch einen Zufall haben wir unsere Lösung gefunden. Drei Kreise sollen es sein, übereinander, recht groß, glänzend und schillernd. So simpel es klingt - die Wirkung ist genial.Effektfarben oder -lacke sind wunderbare Mittel um Akzente zu setzen. Selten für eine ganze Wand, eher für kleinere Elemente oder Möbelstücke. Von der Fa. Jaeger Lacke führen wir die Sabbia-Serie - das sind Metallic-Effektbeschichtungen in den Farbtönen Gold, Silber oder Kupfer. Gerade die Sandstruktur ergibt interessante Licht- und Schatteneffekte. Sie ist leicht rau, zusammen mit dem Farbton schimmern die drei Kreise und verzaubern das Wohnzimmer. Wir haben dazu noch eine entsprechende Beleuchtung und somit einen perfekten Akzent gesetzt. Die Möbel in unserem Wohnzimmer sind ziemlich zusammengewürfelt. Antiquität trifft Möbelhaus, Tischlerarbeit neben DIY-Projekt. Auch hier möchten wir „nachbessern“. Mit Farbtupfern sind wir vorsichtig, damit wir die Wirkung der „Wandkreise“ nicht stören. Für eine alte, recht unansehnliche Kommode haben wir den Goldton der Wand aber wieder aufgegriffen. So wiederholen sich manche Elemente, manches bleibt solitär.