Die BASEFIVE, deine Location für Fitness und Gesundheit hat sich für den heurigen Sommer eine ganz besondere Aktion einfallen lassen. BUILDYOURSUMMER 2020 nennt sich das Ganze und es geht darum, diesen Sommer zu nützen, um einen gesünderen Lifestyle aufzubauen.

Fit durch abwechslungsreiches Training

Tägliche Outdoor-Trainingssession um 06:15 (Mo-Fr) sind dabei ebenso am Programm, wie wöchentliche Tipps und Tricks aus den Bereichen Ernährung, Mindset und Sport. Kleinere Challenges lockern das Programm auf. Das coolste ist, jeder kann mitmachen und das Programm individuell nach seinem Geschmack durchziehen. Das Programm bietet dafür ideale Rahmenbedingungen.

Bessere Lebensqualität erreichen

Die täglichen Trainingsesssions kosten 1€ (plus dem, was dem Teilnehmer die Session wert ist). Ziel ist es, dass möglichst viele teilnehmen und die Leute so gemeinsam eine bessere Lebensqualität erreichen. Gerade dieses Krisenjahr ist doch der ideale Startschuss um mehr Bewusstsein für einen ausgeglichenen und gesunden Lifestyle aufzubauen.

So könnt ihr mitmachen

Meldet euch direkt per Mail, bucht direkt über die Website oder ihr kommt direkt in der BASEFIVE in Innsbruck oder Völs vorbei.