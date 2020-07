INNSBRUCK. Echte Helden feiern den eigenen Geburtstag gemeinsam mit anderen! Anlässlich des zweijährigen Bestehens des Kundenclubs ruft MediaMarkt ein grandioses Gewinnspiel unter dem Motto „Gewinne den Spaß deines Lebens“ aus. Dem Hauptgewinner erfüllt MediaMarkt einen Herzenswunsch im Wert von € 10.000. Voraussetzung ist nur, dass der Wunsch innerhalb Europas erfüllt werden kann, legal ist, Spaß macht und der Babyelefant mit von der Partie ist! Das Gewinnspiel läuft vom 1. bis zum 31. August 2020.

Kundenclub

„Innerhalb kürzester Zeit ist unser Kundenclub zu einer wichtigen Säule unseres umfassenden Shopping- und Service-Erlebnisses geworden. Bereits im ersten Jahr war das Feedback auf unser großes Gewinnspiel unter dem Motto „Gewinne den Spaß deines Lebens“ überwältigend." freut sich Richard Zweimüller, Vertriebsleiter von MediaMarkt Österreich.

"Unsere Kunden sind der wesentliche Bestandteil der MediaMarkt-Familie, mit unserem Gewinnspiel unter dem Motto „Gewinne den Spaß deines Lebens“ wollen wir uns bei unseren Kunden bedanken und freuen uns schon auf tolle und kreative Ideen aus Tirol."

Gerhard Moser, MediaMarkt Innsbruck

Heldenhafte Gewinne

Für MediaMarkt Clubmitglieder ist 365 Tage im Jahr Geburtstag. Schließlich wartet der Club täglich und rund um die Uhr mit zahlreichen Benefits auf seine Mitglieder. Neben allerhand Service- und Angebotsvorteilen, erhalten Clubteilnehmer auch besondere Gewinnchancen – wie die automatische Teilnahme mit jedem Einkauf an monatlichen Verlosungen sowie Geschenke für jeden dritten, sechsten, neunten, zwölften und fünfzehnten Einkauf. Dank der MediaMarkt Club-App werden alle Belege online gespeichert. Clubmitglieder profitieren außerdem von einer verlängerten Umtausch- und Geld-zurück-Garantie, nämlich volle 30 Tage.

Bonus

Zusätzlich dürfen sich Clubmitglieder und alle, die es noch werden wollen, über einen weiteren Bonus freuen. Von 9. bis 12. August 2020 erhalten Mitglieder des MediaMarkt Clubs € 30,00 Sofortabzug bei einem Einkauf vieler Markenprodukte ab € 199,00 – im Markt und Online.

Infobox „Gewinne den Spaß deines Lebens“

Was ist der Spaß deines Lebens? Ein Pool im eigenen Garten? Deine Traumhochzeit in den Bergen? Ein voll eingerichtetes Heimkino für den Spaß in den eigenen vier Wänden? E-Bikes für die gesamte Familie für Spaß unterwegs? Egal, wie ausgefallen dein Wunsch auch sein mag, ob es sich um tolle MediaMarkt Produkte oder ein Abenteuer handelt, du hast die Chance, dass MediaMarkt dir den Spaß deines Lebens schenkt!

Was du dazu tun musst:

Lade zwischen dem 1. und 31. August 2020 auf clubgewinnspiel.mediamarkt.at/ ein Bild oder ein Video und einen Kommentar hoch, der beschreibt, was dein Wunsch für den Spaß deines Lebens ist. Unter allen Gewinnspielteilnehmern verlost MediaMarkt-Club den „Spaß deines Lebens“ (im Wert von € 10.000,00) oder einen von 31 Zusatzgewinnen (31x € 100,00 Geschenkkarte).

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind MediaMarkt-Club Bestands- als auch Neukunden, eine Gewinnspielteilnahme unter 18 Jahren ist nicht möglich. Der maximale Wert des Hauptpreises beträgt € 10.000,00 seine Umsetzung ist auf Europa beschränkt und muss innerhalb von 12 Monaten ab der Verlosung realisiert werden. Eine Barablöse ist nicht möglich. Die Umsetzung des Wunsches kann unter Berücksichtigung des organisatorischen Aufwands und Vorlaufzeiten variieren. Alle Teilnahmebedingungen im Detail auch auf clubgewinnspiel.mediamarkt.at/

Weitere Nachrichten aus Tirol finden Sie hier