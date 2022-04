INNSBRUCK. Die Urlaubsplanung steht an und Sie wissen nicht wohin beziehungsweise was tun in der Region Innsbruck? Abhilfe schaffen, könnten dabei ein paar Tipps, die von Sport-Events über Kulturbesuche bis hin zum Campingurlaub reichen.





Fünf Insider-Tipps für Urlauber und Einheimische

1. Die Welcome Card bietet viele Möglichkeiten

Ab zwei Übernachtungen bei Partnerbetrieben gibt es die Gästekarte „Welcome Card" zum Aufenthalt kostenlos dazu. Diese Gästekarte inkludiert eine Vielzahl an kostenlosen Angeboten und Ermäßigungen. Das inkludierte Aktivprogramm ist besonders beliebt. In diesem Programm führen lokale Guides (Führer) auf ausgewählten Wander- und E-Bike-Touren durch die Bergwelt der Region, rund um Innsbruck.

Die Region Innsbruck bietet ideale Möglichkeiten, um bei Wanderungen durch Wälder und Wiesen den persönlichen Entspannungsmoment zu finden.

Bonus-Leistung für alle, die mit den Öffis unterwegs sind: Mit der „Welcome Card" nutzt man sämtliche öffentliche Verkehrsmittel in der Region gratis und erreicht damit viele Ausgangspunkte der Touren unkompliziert.



2. Highlight-Events zum Mitfiebern & Mitmachen

Innsbrucks sportliche Seite lernt man am besten bei den hochkarätigen Sport-Events kennen, die in der Region den idealen Austragungsort gefunden haben. Bei „Crankworx" beispielsweise versammelt sich die internationale Bike-Elite im Bikepark Innsbruck, auf der Mutterer Alm hoch über Innsbruck. Wer auf Trails (Pfaden) lieber mit Laufschuhen unterwegs ist beziehungsweise gerne die Läufer entlang der Strecke anfeuert, der ist beim „adidas TERREX Innsbruck Alpine Trailrun Festival" genau richtig. Dieser hat eine Distanz zwischen sieben und 103 Kilometern.



Lernen Sie sportliche Seite Innsbrucks kennen: Das adidas TERREX Innsbruck Alpine Trailrun Festival mit Distanzen zwischen sieben Kilometern und 103 Kilometern ist gemacht für Trailrun-Fans.

3. Raus aus dem Alltag, rein in den entspannten Genuss!

Schwitzen in der Bio-Sauna, flanieren durch die charmante Altstadt mit ihren Museen, Galerien und besonderen Läden oder wandern durch Wälder und Wiesen – die Region Innsbruck hat für jeden Entspannungstyp etwas zu bieten.

Innsbruck ist das ideale Reiseziel für den nächsten City-Trip: In der charmanten Stadt entflieht man dem typischen Großstadtlärm und genießt dabei die gemütliche Atmosphäre, eingebettet in ein einzigartiges Alpenpanorama.

Für alle, die Erholung in Kultur finden: Bei den „Innsbrucker Promenadenkonzerten", „den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik", bei „Klassik am Berg" oder dem exklusiven Klavier-Konzert von Star-Pianistin Katie Mahan auf der Nordkette, lässt man sich in klangvolle Welten entführen.



4. Luxeriöses Camping am Natterer See und Mieminger Plateau

Das man beim Camping nicht unbedingt auf Luxus verzichten muss zeigen der „Gerhardhof" am Mieminger Plateau und das „Ferienparadies Natterer See". Umsäumt von Wiesen und Wäldern liegt der „Gerhardhof" mitten in der Natur. Das Besondere am Angebot: die luxuriös ausgestatteten Glampingzelte. Ausgezeichnet nächtigt man auch im Naturressort des „Ferienparadieses Natterer See". Mit Safari-Lodge-Zelt, Wood-Lodges und Kiefernholz-Schlaffässern wird eine Übernachtung de luxe geboten.



Der Gerhardhof am Mieminger Plateau sorgt mit seinen luxuriös ausgestatteten Glampingzelten für Komfort und das gewisse Extra in der Region Innsbruck.

5. Urlaub direkt in der Stadt

Mit einem breiten Angebot an Museen, Galerien und Kunstplätzen erlebt man Geschichte und Gegenwart sowie Tradition und Moderne hautnah, in der Tiroler Landeshauptstadt. Die sogenannten „Walks to explore“ (Erkundungsspaziergänge) laden ein, sich Innsbruck aus unterschiedlichen Perspektiven anzunähern. Das kulinarische Angebot sollte dabei auch nicht zu kurz kommen.

Die liebenswerten Einkaufsstraßen und die verwinkelten Gassen der Innsbrucker Altstadt laden zum Verweilen und Genießen ein.

