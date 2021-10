INNSBRUCK. Rund 50 Filme laufen vom 19.-22. Oktober 2021 im Wettbewerb. Mit dabei Produktionen aus aller Welt. In den Hauptrollen Natur und Umwelt. Zu sehen im Metropol Kino in Innsbruck. Wer beim 20. Innsbruck Nature Film Festival dabei sein will, kann hier noch Tickets gewinnen.

340 Filme aus 60 Ländern und allen Teilen der Welt wurden für die Jubiläumsausgabe eingereicht. Gewissenhaft entschied sich die 15-köpfige Vorjury für 51 Werke, die nun in fünf Kategorien im internationalen Filmwettbewerb antreten und Preisgelder im Wert von 18.000 € gewinnen können.

Wie wertvoll es jedoch ist, dass die Filme auf großer Leinwand präsentiert werden, zeigt zwischen Zeiten von Video-Chats und -konferenzen, Home-Office und Home-Schooling die Dankbarkeit des werten Publikums ebenso wie die der nominierten Filmemacherinnen und Filmemacher. Vom 19.-22. Oktober 2021 heißt es: Film ab im Metropol-Kino, am Fuße der Nordkette, neben dem Fluss Inn, in der Innsbrucker Altstadt.

Bestechende Naturfilme

Neben Kurzfilmen und der Young Talents Rubrik stechen beim INFF die Naturfilme mit ihren schönen, unendlich weiten Bildern und präzisen, ehrlichen Nahaufnahmen hervor. „Der wilde Wald“ von Lisa Eder gehört genau hier hin. Ein Refugium der Artenvielfalt im Nationalpark Bayerischer Wald. Vom Festland in und unter Wasser führt „Der einsamste Wal“ (The Loneliest Whale) unter der Regie von Joshua Zeman auf der Suche nach dem weltweit einzigen 52-Hertz Wal. Einfach faszinierend und zum Staunen ist die Unterwasserwelt von Oktopus, Tintenfisch und Co in „Cephalopods: conquest of the seas“ vom weltweit renommierten französischen Wissenschaftsfilmer Bertrand Loyer. Ganz klar auch ein Film für die ganze Familie!

Mehr Infos zum Innsbruck Nature Film Festival gibt es unter naturefestival.eu