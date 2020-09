INNSBRUCK. Rund 50 ständige Diakone mit Ehefrauen und Kindern feierten mit Bischof Hermann Glettler im Bildungshaus St. Michael „50 Jahre Diakonat in der Diözese Innsbruck“. Beim Studientag mit Univ.-Prof. Dr. Franz Weber und dem Sprecher der österreichischen Diakone, Franz Ferstl, berieten die Diakone aktuelle Herausforderungen ihres Dienstes. Beim Festvortrag erinnerte Ferstl an ein Wort des Jesuiten und Märtyrers Alfred Delp. Nur eine Kirche, die den Menschen in die äußersten Verlorenheiten nachgehe, werde wieder ihr Vertrauen gewinnen. In diesem Sinne seien Diakone „Bewährungshelfer des Glaubens“. Dieses Wort aufgreifend umschrieb Bischof Hermann Glettler den Dienst der Diakone als „Vorarbeiter der Evangelisierung“, Männer, die sich darum sorgten, dass die frohe Botschaft in unsere Kultur hereinkomme.

Immer wieder vorgetragen wurde der Wunsch, dass auch Frauen zu Diakonen geweiht werden.

