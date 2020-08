INNSBRUCK. Der neue Lehrgang für SelbA-TrainerInnen startet im September 2020. Bei einem Informationsabend zum Lehrgang am 10.09. gibt es alle wichtigen Details.

Ausbildung

Wenn Sie sich selbst und ältere Menschen mit dem Programm von SelbA (selbständig & aktiv) unterstützen wollen, dann sind Sie beim Ausbildungslehrgang zur SelbA-Trainerin, zum SelbA-Trainer richtig.

Fit und gesund BLEIBEN

SelbA basiert auf dem von Univ.-Prof. Dr. Oswald an der Universität Erlangen entwickelten Seniorentrainings-Programm. „Das SelbA-Programm hält unsere TeilnehmerInnen fit, wir unterstützen sie dabei ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben zu führen“, berichtet Karin Ziegner, die Lehrgangsleiterin. „Es bildet einen wichtigen Baustein in der Tiroler Gesundheitsvorsorge und kann Pflegebedürftigkeit stark hinauszögern“. „Das Programm ist ein toller Mix aus Theorie und Praxis, das mich für die SelbA-Trainings bestens qualifziert hat“, meint Ines T., SelbA-Trainerin. Die Ausbildung umfasst Gedächtnis- und Bewegungstraining das Spaß macht, die Kommunikation in der Gruppe fördert, Alltagskompetenz, Biografiearbeit und digitale Kompetenz runden die Ausbildung ab. Die Trainerinnen und Trainer können auf einen großen Methodenpool zugreifen. Sie bleiben durch laufend angebotene Fortbildungen auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand.

Informationsabend

10.09.2020, 18.30 Uhr, Aula im Diözesanhaus Innsbruck (Riedgasse 9)

