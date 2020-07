INNSBRUCK. Bischof Hermann Glettler hat Elisabeth Rathgeb zur stellvertretenden Direktorin der Caritas der Diözese Innsbruck bestellt. Elisabeth Rathgeb wird ihre neue Funktion ab 1. September 2020 und vorläufig bis zur Pensionierung des amtierenden Direktors Georg Schärmer bis Sommer 2021 ausüben. Voraussichtlich wird sie in Folge dessen Leitungsaufgabe am 1. September 2021 übernehmen.

Vita

Elisabeth Rathgeb hat Theologie und Geschichte studiert, war zunächst als Lehrerin tätig und in der Folge Leiterin im Bildungshaus St Michael. Von 2004 bis 2019 war sie Leiterin des Seelsorgeamtes der Diözese Innsbruck und von diesen Tätigkeiten kennen sie viele bereits. Das zu Ende gehende Arbeitsjahr hat sie zur persönlichen Fortbildung und Neuorientierung genützt. In ihrem ersten Jahr bei der Caritas wird sie als Unterstützung in der herausfordernden Post-Corona-Phase eingesetzt. Darüber hinaus wird sie sich mit den unterschiedlichen Caritas-Einrichtungen und deren Arbeitsfeldern vertraut machen.

Weitere Beiträge aus der Reihe Gedanken finden Sie hier