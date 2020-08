INNSBRUCK. Besondere Plätzte Innsbrucks erforschen und viel über die religiöse Vielfalt der Stadt erfahren – das geht auch ganz bequem vom Wohnzimmer aus. Die „digitalen Stadtspaziergänge“ der Stadt Innsbruck wurden um zwei multireligiöse Wege erweitert.

Orte des religiösen Lebens

Eine Gruppe von Studierenden der Europäischen Ethnologie an der Universität Innsbruck hat sich unter der Leitung von Prof. Timo Heimerdinger von der Universität Innsbruck und Mag. Magdalena Modler-El Abdaoui vom Haus der Begegnung der Diözese Innsbruck mit mehr oder weniger bekannten Orten religiösen Lebens und Ausdrucks in Innsbruck befasst. Entstanden sind aus diesem Projekt zwei Routen für Stadtspaziergänge. Die Studierenden haben gemeinsam mit Modler-El Abdaoui die einzelnen Stationen ausgewählt und mit informativen Begleittexten und Bildern bereichert. Technisch umgesetzt wurden die Rundgänge vom Referat Geographisches Informationssystem (GIS) der Stadt Innsbruck.

Stationen mit Hindergrundinfos

Markante Punkte der Rundgänge sind z.b. das buddhistische Grafitti im Durchgang vom Karl-Rahner-Platz zur Museumstraße, der Edith-Stein-Weg, das Mahnmal zum Gedenken an die Opfer des NS-Regimes am Landhausplatz oder der alte jüdische Friedhof am Judenbühel. Zu jeder einzelnen Station haben die Studierenden Texte verfasst, die an historische Ereinisse erinnern oder Hintergrundinformationen liefern. Auch persönliche Eindrücke der Schreiber kommen dabei zum Ausdruck und lassen den Rundgang lebendig werden. Eine der beiden Routen ist für jene gedacht, die Innsbruck schon gut kennen (oder zu kennen glauben) und Lust auf Neuentdeckungen haben. Die zweite Route haben die Studierenden für Gäste oder Zugezogene konzipiert, die sich in Innsbruck noch nicht so gut auskennen.

Multireligiöse Stadtspaziergänge

https://city-map.innsbruck.gv.at/multirelig