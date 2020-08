INNSBRUCK. Die diesjährige QUO VADIS Pilgerwanderung findet am 26. September statt und führt uns von der Jesuitenkirche am Karl Rahner Platz hinauf nach Maria Waldrast am Fuße der Serles. Gerade in diesem „besonderen Jahr“ erlangt der QUO VADIS Pilgerweg eine ganz neue Bedeutung für die Veranstalter und die Fußspuren von Bischof Reinhold. Sie sind "sichtbarer" als die Jahre zuvor. Das Nenn/ Spendengeld beträgt Euro 40.- und wird direkt an die Hilfsprojekte von Bischof Reinhold " Wasser zum Leben", „Arche Tirol“, die „Concordia Sozialprojekte“ und die Afrikahilfe „Deo Gratias“ weitergeleitet.

Anmeldungen

Die Anmeldung beginnt am Montag, 31. August 2020.

Homepage: https://quovadis-tirol.com/at/164-hoffnungsweg-auf-bischof-stechers-spur

Anmeldebüros:

HYPO TIROL BANK AG, Schalterhalle, Meraner Straße 8, 6020 Innsbruck

ALPENVEREIN INNSBRUCK, Meinhardstraße 7-11, 6020 Innsbruck

TIROLER VERSICHERUNG, (Kundenbüro) Wilhelm-Greil-Straße 10, 6020 Innsbruck

GEA INNSBRUCK (Waldviertler Schuhe), Anichstraße 22, 6020 Innsbruck

CARITAS TIROL, Heiliggeiststraße 16, 6020 Innsbruck

PFARRE ALLERHEILIGEN, Pfarrbüro, Sankt-Georgs-Weg 15, 6020 Innsbruck

PFARRE ST. PAULUS, Pfarrbüro, Reichenauer Str. 70, 6020 Innsbruck

STADTGASTHAUS HAYMON, Haymongasse 4, 6020 Innsbruck