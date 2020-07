INNSBRUCK. Die Diözese Innsbruck gibt personelle Änderungen bei der Besetzung der Priester in den Pfarrgemeinden bekannt. Die Änderungen treten, sofern nicht anders vermerkt, mit 1. September 2020 in Kraft.

Dekanat Lienz

· Franz Troyer wird zusätzlich zu seinen derzeitigen Aufgaben Pfarrprovisor von Oberlienz.

Dekanat Matrei in Osttirol

· Fritz Kerschbaumer, derzeit Kooperator im SR Region Reutte, wird Kooperator im SR Matrei i.O.-Huben-Kals und im SR Prägraten-Virgen mit Schwerpunkt dort.

· Zdzyslaw Zajac, derzeit Kooperator im SR Matrei i.O.-Huben-Kals und im SR Prägraten-Virgen, wird entpflichtet und geht in seine Heimatdiözese in Polen.

· Reinhold Pitterle, derzeit Dekan und Pfarrer in St. Jakob in Defereggen und Pfarrprovisor von St. Veit in Defereggen, geht in Pension.

· P. Walter Stifter MHM, derzeit Pfarrer von Hopfgarten in Defereggen und Aushilfspriester in St. Veit in Defereggen, tritt in den Ruhestand.

· Damian Frysz, derzeit Pfarrprovisor in Oberlienz, wird Leiter des neu errichteten SR Defereggen mit den Pfarren St. Jakob, St. Veit und Hopfgarten und Pfarrprovisor aller Pfarren.

Dekanat Fügen-Jenbach

· Georg Schödl, derzeit Pfarrer in Strengen-Pians-Tobadill, wird ab 01.10.2020 Leiter des SR Achental und Pfarrer von Eben, Pertisau und Achenkirch.

Dekanat Schwaz

· Gabriel Thomalla, derzeit Leiter des SR Achental, wird ab 01.10.2020 Vikar im SR Fritzens-Volders-Wattens.

Dekanat Hall

· Martin Ferner, derzeit ständiger Aushilfspriester in Telfs, wird ständiger Aushilfspriester im SR Mils-Baumkirchen-Gnadenwald.



Dekanat Innsbruck

· Heinrich Berger, derzeit Vikar im SR St. Paulus-St.Pirmin, tritt in den Ruhestand.

· Baptist Samy Sudhakar OSM, derzeit im Pastoraljahr, wird Kooperator im SR Hötting-Hungerburg-St. Nikolaus.

Dekanat Telfs

· Peter Scheiring, Dekan in Telfs, wird als interimist. Leiter der Pfarre Scharnitz entbunden und zusätzlich Pfarrer von Rietz, sowie Leiter des vollständig errichteten SR Telfs.

· Jörg Schlechl wird von seiner Aufgabe als Pfarrprovisor in Rietz entpflichtet.

· Tony Kenneth, derzeit Aushilfspriester in Maria am Gestade, wird Vikar im SR Telfs.

· Herbert Karsten wird Vikar im vollständig errichteten SR Seefelder Plateau.

· P. Joji Alex, derzeit Vikar im SR Seefelder Plateau, wird entpflichtet.

· Mateusz Kierzkowski, Pfarrprovisor in Seefeld, Reith und Unterleutasch, wird Leiter des vollständig errichteten SR Seefelder Plateau und zusätzlich Pfarrprovisor von Scharnitz.

Dekanat Axams

· Antony Thomas Raj OSM, derzeit im Pastoraljahr, wird Kooperator im SR Westliches Mittelgebirge.

Dekanat Silz

· P. Benedikt Vuong Ba Vu OCist, derzeit Pfarrprovisor in Gurgl, wird Pfarrprovisor in Mötz/Locherboden, Stefan Hauser wird interimistischer Leiter von Gurgl vom 01.09. – 30.11.2020.

· Abt German Erd OCist, derzeit interimistischer Leiter der Pfarre Mötz, wird entpflichtet.

· P. Johannes Messner OCist, derzeit Pfarrer in Mötz/Locherboden, tritt in den Ruhestand.

· Stefan Hauser tritt als Dekan im Dekanat Silz und Leiter des SR Längenfeld-Huben-Gries in den Ruhestand, er bleibt bis 30.11.2020 interimistischer Leiter in Sölden, Vent und Heiligenkreuz

· Grzegorz Nowicki, derzeit Pfarrprovisor in Vils und Pinswang, wird Leiter des SR Längenfeld-Huben-Gries und Pfarrprovisor.



Dekanat Imst

· Stephan Müller wird zum 30.09.2020 als Pfarrprovisor von Imsterberg entpflichtet. Ihm folgt als Pfarrprovisor Herbert Traxl zusätzlich zu seinen Aufgaben als Pfarrprovisor in Zams, Zammerberg und Schönwies.

Dekanat Zams

· Basile Harusha wird Kooperator im SR Landeck.

Dekanat Breitenwang

· Vijay Kumar Nanduri, derzeit Std. Aushilfspriester im SR Fritzens-Volders-Wattens, wird Kooperator im SR Region Reutte.

· Krzysztof Szulist, derzeit Vikar im SR Fritzens-Volders-Wattens, wird Pfarrprovisor in Vils und Pinswang

