INNSBRUCK. AM PULS TIROL, eine Initiative von Bischof Hermann Glettler mit Landesrätin Gabrielle Fischer und Ex-Caritaspräsident Franz Küberl präsentiert sich unter der Devise: "Vordenker gesucht - die Krise als Innovationstreiber nutzen" .

Innovationsforum

Das Innovationsforum AM PULS TIROL, in diesem Jahr von 24. auf 25. Oktober, geht auf eine Initiative von Bischof Hermann Glettler zurück: „Mir liegt eine zukunftsfitte, menschengerechte und solidarische Gesellschaft in Tirol am Herzen. Ich glaube, dass vor allem junge Menschen dafür tolle Ideen haben und Initiativen starten möchten.“ Zwischen Keynotes, Workshops und vielfältigem Kulturprogramm ist Raum für Vernetzung und Begegnung geplant. „Zu diesem Innovationsforum lade ich sehr herzlich Menschen ein, die anpacken, denn es braucht gerade jetzt soziale Innovation!“, so Bischof Hermann. Die Anmeldung ist bis 19. Oktober unter www.tiny.cc/AmPulsAnmeldung möglich. Soziallandesrätin Gabriele Fischer, der ehemalige Caritaspräsident Franz Küberl und Bischof Hermann Glettler zählen zu den hochkarätigen Gästen von AM PULS TIROL in Innsbruck. Weitere innovative Köpfe aus Tirols Sozial-, Kultur- und Innovationsszene runden das Forum in der Bäckerei, Dreiheiligenstraße 21a, ab. Es soll Raum zur Motivation, Befähigung und Vernetzung für alle, die sich für eine zukunftsfitte, menschengerechte und solidarische Gesellschaft einsetzen, bieten.

Anmeldung ist bis 19. Oktober unter www.tiny.cc/AmPulsAnmeldung

Motto „Gerade jetzt: Soziale Innovation!“

Die Krise als Innovationstreiber zu nutzen ist eine Zielsetzung des diesjährigen Innovationsforums AM PULS TIROL. „Die Gefahr ist groß, dass trotz aller Lippenbekenntnisse möglichst rasch alte und veraltete Formen von Wirtschaft, Tourismus, Mobilität, Gesellschaftspolitik und auch Kirche ein furioses Comeback feiern – nach dem Motto ,Wachstum, koste es, was es wolle!‘ Wir sind überzeugt, dass jetzt die Zeit für echten Wandel gekommen ist“, sagt Koordinatorin Manon Vollprecht, Pastoralinnovation. Jetzt sei es Zeit, neue Ideen, junge Initiativen und Gründungspersönlichkeiten so zu unterstützen, dass eine zukunftsfitte, menschengerechte und solidarische Gesellschaft Vorrang bekommt.

Foto: Sigl

Festakt

Mit einem Festabend schließt AM PULS TIROL am Montagabend von 20 bis 23 Uhr ab. Mit Egon Christian Leitner liest aus seinem dritten Staatsroman „Ich zähle jetzt bis 3“. Erträge und Inspirationen aus dem Innovationsforum werden kreativ serviert und Julia Stabentheiner liest aus der Enzyklika „Laudadto si“ von Papst Franziskus. Für musikalische Vielfalt sorgen Eternal Rags aus Wattens und Umgebung, Elisabeth Reiter (Geige) und Maximilian Stroka (Gitarre) sowie Wolfgang Nöckler (SosoAsoso/Self Fulfilling Prophecy/Die Klompra) aus Südtirol. Die Kooperation zwischen Pastoralinnovation und Impact Hub Tirol ist als Resultat des ersten Forums entstanden und wurde für 2021 unter Beteiligung der TeilnehmerInnen weiterentwickelt.

