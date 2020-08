Was haben der CORONA VIRUS, der Anschluß Österreichs ans deutsche Reich & jüngst noch die weltdrohliche Annexion der Krim gemeinsam?

Einen völkerrechtlich & staatsrechtlich, wie auch im Rechts der internationalen Beziehungen generell verläßlich wiederkehrenden Begriff, der stehts auftaucht, wenn die soziale Gemeinschaft schließlich erkennen muss, dass die Politik & deren Entscheidungsarme, vor allem im Medienbereich alles missinterpretiert & völlig falsch entschieden haben, fahrlässig oder bedingt vorsätzlich oder einfach im Sog des Schwarms als getriebenes kollektives Bewußtsein, gelenkt von der unausweichlichen Motorik der staatlich oder konzernpolitisch verordetenAngst.

El miedo es mal companero, die Angst ist ein schlechter Ratgeber & Rechtsfreund, sagten wir schon im Weltreich der casa del austriacos, in welchem die Sonne nicht unterging & in dem Konflikte durch Heirat & die hohe Diplomatie zu lösen waren.

Tu felix Austria, gerade deine Verhandler des gemeinsamen nationalen & christlichen Schöpfungsglücks wußten, wenn es an der Zeit war zu sagen "fait accompli", oder "Dumm gelaufen", wie es in preussischer Sachlichkeit re-signiert, also rückwirkend signatorisch bestätigt, was nun denn als VOLLENDETE TATSACHE seine rechtsgültige Bestätigung gefunden hat, auch wenn - sagen wir - diese faktischen Beschränkungen der Freiheit & anderer Menschenrechte im Nachhinein von den Verfassungsinstanzen für rechtwidrig, weil in Rechtsgutsabwägung für unverhältnismässig erklärt wurden.

Die genannten historischen & aktuellen Beispiele der Erstarrung eines fait acomplie in NORMATIVER KRAFT DES FAKTISCHEN zu neuem Recht haben in den modernen Sozialwissenschaften ihre eigene Sprechart gefunden & wir wollen gerafft & in der Szizze prägnant wiedergeben, was die "Tante" WIKIPÄDIA zum Begriff hergibt.

Im Netz also heisst es FAIT ACCOMPLI, französische Redewendung für einen SACHVERHALT, DER NICHT MEHR RÜCKGÄNGIG ZU MACHEN IST.

Die ENTSCHEIDUNGSTHEORIE kenne einen systemischen "Fait accompli-Effekt", der entstünde, wenn sich nach der Entscheidung Schwierigkeiten ergäben, sodass eine andere, nicht gewählte Entscheidung im Nachhinein besser erschiene. Zur Vermeidung KOGNITIVER DISSONANZEN würden Menschen jedoch weiterhin die bisherige Möglichkeit wählen, da laut ihrer Rationalisierung, die Entscheidung bereits getroffen wurde & nicht mehr rückgängig zu machen sei.

Ein interessantes Gegenstück in solch einem cross-over durch die wesentlich betroffenen Sozialwissenschaften ist auch die SPIELTHEORIE der Risiken wägenden Moderne, in der nicht nur die rationalen Grundlagen menschlicher Entscheidung, sondern auch irrationale, vernunft-ausblendene Vorgänge menschlichen Verhaltens Beleuchtung finden.

Schon die Namen der Phänomene sind sprechend wie Gefangenen- oder Feiglingsdilemmata & die Gesetze der soziologisch-mathematischen Trägheit für die Trägen, wobei jedoch nicht, wie man meinen könnte eine moralische Zurechtrückung bestimmter Charakter-Gruppen angestrebt wird, sondern der Mensch in seiner konkreten Entscheidungsnot in extremo, also in den Rahmenbedingungen des Ausnahmezustandes begreifbar gemacht werden soll.

Das visualsierte Faktum, ob nun weltweite Schutz-Maskierung oder nur regional leergefegte Autobahnen macht uns zu Menschen, die davon beseelt sind Recht zu haben & dieses behalten wollen. "Alles Recht, alles was es in dieser Hinsicht nur geben konnte, iusta causa & res iudicata ist auf deren Seite", so sagte der schwer zu Unrecht verfemte deutsche Staatsrechtler Carl Schmitt in seiner persönlichsten Rechtfetigungsschrift nach dem großen deutschen Knall zum Nachkriegs-Kriminal als Strafrechts-Fall zu Nürnberg.

Analog zu dessen Rechts-Gutachten für einen deutschen Industrie-Konzern mit dem Titel-Signum DAS INTERNATIONAL-RECHTLICHE VERBRECHEN DES ANGRIFFSKRIEGES und der Grundsatz "Nullum crimen, nulla poene sine lege" empfehlen wir uns selbstals beratender Schriftsteller in jene Kommission, die dem Volke geeignet schiene, eine Rechtswägung zur ewigen Frage des TRANSITs niederzulegen, basierend auf der Legitimation durch das Tiroler Volks in Ausnahme- & Notstandslage vor dem bleibenden Bilde einer shut-down leergefegten Brenner-Autobahn.

Unser Wissen & unsere persönlichen Erfahrungen zu allen denkbaren faites accomplies der Rechts- & Finanzwelt stellen wir unserer lieben Wahlheimat Tirol zur Verfügung dies im salut public unserer schönen Heimatstadt Innsbruck.

Wenn uns hoffentlich bald ihr Ruf ereilt, wird dieses Wissen geteilt!

Wir sind bereit für Freiheit im Alpenraum, ahoi Tirol!!!