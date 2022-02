INNSBRUCK. Aufgrund von Langzeitkrankenständen ist momentan eine von vier Stationen auf der Psychiatrie I in Innsbruck geschlossen. Patienten werden im Therapiezentrum Mutters behandelt.





Stationschließung

Der Pflegemangel zeigt sich auf der Innsbrucker Klinik auch abseits der Corona Pandemie. Auf Grund mehrerer Langzeitkrankenständen beim Personal einer Station der Psychiatrie Innsbruck, hat diese aktuell geschlossen. Jene Patienten, die normalerweise auf dieser Station betreut werden, sind momentan im Therapiezentrum Mutters untergebracht. Dort werden normalerweise Patienten zur Alkoholentwühnung behandelt. Die 8-wöchige stationäre Behandlung wird laut Information der Klinik Innsbruck gerade in letzter Zeit kaum in Anspruch genommen. Wie Johannes Schwamberger von der Innsbrucker Klinik erklärt, "dass es generell in der Psychiatrie Wartezeiten gibt. Die aktuelle Situation hat aber keine direkte Auswirkung auf diese Wartezeiten, da derzeit in vielen Bereichen auch die Nachfrage gesunken ist."

Pflegekräftemangel

Schwamberger weist aber daruf hin, dass es durchaus freie Plätze im Bereich der Diplompflege an der Psychiatrie gebe. "Ja, es sind definitiv Plätze frei." Auf Grund des generellen Pflegekräftemangels müssen in ganz Österreich immer wieder Stationen in unterschiedlichen medizinsichen Bereichen geschlossen werden.

