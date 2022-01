INNSBRUCK. In den vergangenen Jahren hat der psychische Druck auf Adoleszente, also junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 25 deutlich zugenommen. Anlässlich des 8. Kinder- und Jugendpsychiatrie Kongresses Innsbruck, lud die Universitätsklinik Innsbruck zur Pressekonferenz.

Der Übergang von der Jugendzeit in das erwachsene Alter ist eine besondere Zeit, die sich in den vergangenen Jahrzehnten verlängert hat. Die psychischen Belastungen dieser Personengruppe haben deutlich zugenommen und wurde speziell während der herrschenden Corona-Pandemie weiter verstärkt. Wie Kathrin Sevecke, die Direktorin der Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Kindes- und Jugendalter Innsbruck erklärt, ist speziell in diesem Altersbereich eine höhere Zahl an psychotherapeutischen Behandlungsabbrüchen feststellbar. Dies habe eine zusätzliche Beeinträchtigung, eine Chronifizierung und eine Häufung von Krisen zur Folge. Um dem entgegenzuwirken und dem Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter gerecht zu werden, wurde vor einem Jahr die Tagesklinik für Adoleszenz eröffnet.

Neue Tagesklinik

Seit Jänner 2021 wurden in der interdisziplinären Tagesklinik 65 Patientinnen und Patienten versorgt. 12 Behandlungsplätze stehen in der Klinik zur Verfügung. Montag bis Freitag jeweils von 8 -16 Uhr finden die meist dynamischen Gruppentherapien statt. In den ersten beiden Wochen der 12-wöchigen Therapie wird ein individuelles Behandlungskonzept erstellt. Im Anschluss an die Therapie werden die betroffenen in die ambulante Behandlung entlassen. "Damit können die Patienten in ihrem Lebensmittelpunkt zuhause bleiben und die Dinge die sie in der Therapie erlernen in ihrem Lebensbereich umsetzen und ausprobieren. Sie bleiben also in ihrem Alltag stabilisiert", sagt Barbara Sperner-Unterweger, Direktorin der Univ. Klinik für Psychiatrie II Innsbruck. Gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten sollen neue Perspektiven erarbeitet, Autonomie gestärkt, ein Lebensentwurf entwickelt und die eigene Identität stabilisiert werden.

Neue Belastungen

Die Warteliste für den kommenden Behandlungszyklus im April ist mit aktuell 15 Patienten bereits lang. Gründe für den steigenden Bedarf an therapeutischen Behandlungen im adoleszenten Alter, sieht Sevecke einerseits in den veränderten gesellschaftlichen und familiären Strukturen, anderseits im steigenden Einfluss von Smartphones im Leben von jungen Menschen. "Wir wissen, dass Instagram zum Beispiel Essstörungen durch retuschierte Bilder fördert, aber auch das Cybermobbing ist eine neue Erscheinung".

Lösungsansätze wären laut Sevecke, unter anderem Präventionsprogramme an Schulen anzubieten, beispielsweise Unterricht der psychische Gesundheit und den Umgang mit Stress thematisiert. Auch der Umgang mit Medien müsse noch mehr thematisiert werden.

Kongress

Anlässlich des einjährigem Bestehens der Tagesklinik findet am kommenden Wochenende der achte Kinder- und Jugendpsychiatrie Kongress Innsbruck statt. Coronabedingt wird dieser erstmals rein virtuell abgehalten.