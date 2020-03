Wenn man(n) Sätze hören muss, wie: "Es gibt Tage da bekomme ich kaum den Staubsauger aus dem Kasten..." , dann macht uns das tief betroffen, weil wir die Sprecherin als lebenslange, lebenslustige & lebensfleissgigste Tirolerin seit Jahren voll im Vollzeit-Beruf wirkend kannten & gottlob nach wir vor schätzen dürfen.

Auch seinerzeit bei unserer eigenen Mutter - sie ruht seit Anno 1983 des Herrn in Frieden - hat sich schleichend angebahnt, was sie, die ehemalige Chefsekretärin eines internationalen Modebetriebes dann stellvertretend für viele berufstätige Frauen ereilen sollte, FRAU wurde "alt" und für die Chefs überteuert...& gefeuert!

Freilich geht das Leben für alle weiter, vorzüglich für die Jugend mit viel & wenig Lust zur Tugend.

Für jemand der zeitlebens viel von seiner Eigenwertschätzung der objektiven Wertschätzung als Arbeitskraft energetisch gezogen hat, ist das allerdings schlicht & einfach eine Katastrophe, die sie/er vorausfühlt & vorahnt, gerade unter lebensfrohen MenschenkennerINNEN ist das unausweichlich.

Oft wird das Burn-Out immer noch mit dem Stigma des eingebildeten Kranken überzogen oder von den professionellen Alles- & Jede(n)-Verstehern kommentarlos ad acta genommen, weniger wegen eines mitfühlenden Verständnisses, als von amts- oder von sozialberrufswegen als Vorstufe zur letzten Reisswolf-Abteilung.

Wir sind freilich weder vom gemeinnützlichen, semi-öffentlichen Arbeitsmarktservice noch vom Innsbrucker Sozialamt oder der letztwachenden staatlichen Instanz dem Finanzamt, sodaß wir sagen müssen, dass unser Engagement für Frauen im Burn-Out einer gänzlich unprofessionellen geistigen Haltung, genau gesagt dem römischen Katholizismus unserer Heimatprägung entströmt.

Sobald wir also die konkrete Lokation unseres Vereinswesens als allgemein zugängliche Event- & Begegnungsebene hier bekannt geben können, wird aus Worten Tat gemacht, weil

LOVE MAKES IT HAPPEN!

ALL YOU NEED IS LOVE;

SO LET US TRUST IN GOD

LET US TRUST AND OBEY

IN THE POWER OF LOVE!!

Hoch der 8. März!

Hoch der internationale Frauentag!

Gemeinsam werken, heilwütend wirken & feiern!