Dieses Wochenende fand die interne Geburtstagsfeier der Sängervereinigung Mühlau anlässlich ihres 100. Geburtstages im großen Festsaal des Gasthofes Bierstindl in Innsbruck statt. Neben den Sängerfrauen waren auch viele Gönner und Freunde der Mühlauer geladen und feierten gemeinsam bei Speis und Trank das würdige Jubiläumsfest. Eine Gelegenheit, nicht nur fleißige Sänger zu ehren, sondern auch den Frauen für die stete, wohlwollende Unterstützung ihrer Männer zu danken. Eine besondere Ehrung gab es seitens des Tiroler Sängerbundes durch Obmann-Stellvertreter Hermann Eiter an den Ehrenobmann der Sängervereinigung Mühlau Josef Rudiferia mit der Verleihung des Ehrenzeichens Oswald von Wolkenstein in Silber. Auch Ehrenmitgliedschaften wurden vergeben: Bernd Eibl, Franz Krismer, Gerhard Singer und Wolfgang Zach erhielten durch den Obmann Robert M. Hieger für ihre langjährigen, besonderen Verdienste für den Verein diese außergewöhnliche Auszeichnung. Auch Gönner und Freunde kamen durch die Moderatorin, Waltraud Kiechl, zu Wort die durch die vielen, kurzweiligen Highlights des Abends führte. Besonders erwähnen darf man hier an dieser Stelle Landesrätin DI Gabi Fischer, Dr. Thomas Pühringer Vorstandsmitglied der IKB, Hubert Holzbaur, Manfred Liebentritt als Vertreter der anwesenden Vereine, Mag. Raimund Eberharter, Fritz Dinkhauser, Mag. Wolfram Rosenberger Leiter der Musikschule Innsbruck und Dr. Georg Thaler.