INNSBRUCK. Am 5.9.2020 um 17.40 Uhr fuhr ein 16jähriger österreichischer Staatsbürger mit seinem Fahrrad auf dem Tummelplatzweg in Innsbruck in Fahrtrichtung Norden. Zu diesem Zeitpunkt ging ein 42jähriger Österreicher mit seinem 6 Wochen alten Sohn, der im Kinderwagen lag, in die entgegensetzte Richtung.

Vollbremsung

Nach Angaben des Mannes machte der 16jährige plötzlich eine Vollbremsung flog über den Lenker und stürzte in einen dort abgestellten PKW. Das Fahrrad flog über den PKW und erfasste den Kinderwagen, wodurch er umfiel und das Kind auf die Fahrbahn fiel. Der Säugling blieb unverletzt, der 16jährige zog sich bei dem Unfall jedoch schwere Verletzungen zu und wurde nach Erstversorgung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Gegen 19.00 Uhr des 5.9.2020 erlag der 16jährige seinen schweren Verletzungen.

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier