Wenn es um die Festlegung des Hochzeitstermines geht, ist heuer sicherlich ein spezielles Jahr. Denn in Kombination mit der Jahreszahl 2022 lässt sich an einigen Terminen ein extravagantes Hochzeitsdatum kreieren. Es beginnt mit dem 02.02.2022 (Mittwoch). Der 22.02.2022 (Dienstag) ist wohl das außergewöhnlichste Hochzeitsdatum für eine sehr lange Zeit. Entsprechend groß ist der Andrang an den Standesämtern. Der wird wohl auch am 20.02.2022 (Sonntag) nicht viel kleiner sein. Im Laufe des Jahres folgen weitere besondere Zahlenkombinationen beim Datum. Allerdings wird vorzugsweise am Wochenende geheiratet. Somit bieten sich folgende Tage mit einem speziellen Datum an: 22.04.2022 (Freitag), 22.07.2022 (Freitag), 22.10.2022 (Samstag).

Besondere Zahlenkombinationen für das Hochzeitsdatum, leider nicht am Wochenende, gibt es im Dezember: 12.12.2022 (Montag) oder 22.12.2022 (Donnerstag).

Wer abergläubisch ist, sollte den 13.05.2022 als Hochzeitstag eher meiden, er fällt auf einen Freitag. Ob die Tage während der Fußball-WM (21.11.-18.12.2022) eine gute Zeit zum Heiraten sind, sollte vorab geklärt werden.