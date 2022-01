INNSBRUCK. Nachdem im Jahr 2017 die maximale Kinderanzahl der Kindergartengruppen gesetzlich von 25 auf 20 gesenkt wurde, musste in den vergangenen Jahren das Kindergartenangebot der Stadt erweitert werden.

„Da der Kindergarten ein Ort der Bildung ist und alle Kinder diesen jedenfalls drei Jahre vor Schuleintritt besuchen können sollen, galt es, das Angebot zügig auszubauen", betont Bildungsstadträtin Elisabeth Mayr.

Rahmenbedingungen

"Die Reduktion der Gruppengröße ist wichtig für die pädagogische Qualität und verbessert die Arbeitsbedingungen im Kindergarten. Andererseits standen mit dieser Änderung ein Fünftel weniger Plätze zur Verfügung“, erklärt Mayr. Die Notwendigkeit eines zügigen Ausbaus der Kapazitäten war und ist von großer Bedeutung.

Ausbauten

Die Ergebnisse der Zusammenarbeit von Stadtplanung, über die gemeinnützigen Bauträger, bis hin zur Statistik in einer eigens von Mayer geschaffenen Arbeitsgruppe zeigen: Seit 2018 wurden in Innsbruck 14 neue Gruppen eröffnet, das entspricht 280 zusätzlichen Plätzen. In nunmehr insgesamt 120 Gruppen stehen rund 2.400 Plätze zur Verfügung, womit bei verbesserter pädagogischen Qualität gleichzeitig das Platzangebot wiederhergestellt ist.

Investitionen

In Summe wurden in den letzten drei Jahren mehr als 7,73 Millionen Euro in den Ausbau, die Einrichtung und die Qualitätssteigerung der Kinderbildungsinfrastruktur investiert. „Weitere Projekte sind schon in Planung bzw. stehen kurz vor der Eröffnung“, verweist Mayr darauf, dass insbesondere bei der „Ganztagsfähigkeit“ der Einrichtungen inklusive Mittagstisch noch viel zu tun ist.

Neben den Investitionen in die Kindergärten, Siegmair, Arzl, Reichenau Süd, Diana Budisavljević, Hötting, St. Nikolaus, Kaysergarten, Dreiheiligen und Wilten, flossen auch 1,7 Millionen Euro in den unter anderem mit ökologischer Holzbauweise neu eingerichteten Kindergarten Schützenstraße.

Bei sämtlichen Sanierungen wird auf die Barrierefreiheit und die thermische und klimafitte Ausführung geachtet.

