INNSBRUCK. Vor genau drei Wochen ging's los: Vincent und Jonas – sie selbst nennen sich „die Gscheidn“ – sind ganze 500 Kilometer durch Österreich gehatscht. Gestern haben sie ihr Ziel, den Dom in Innsbruck endlich erreicht.

Die Freude über die Ankunft steht den beiden sichtlich ins Gesicht geschrieben: „Unsere Reise war anstrengend, aber irgendwann kommt man in einen Rhythmus, wo ziemlich viel weitergeht. Wir hätten uns nie gedacht, dass wir es schaffen, daher ist es umso schöner, jetzt hier vor dem Innsbrucker Dom stehen zu können“, so Vincent und Jonas direkt nach ihrer Ankunft in Innsbruck. Zur Verfügung hatten die beiden nur 150 €, ein kleines Wagerl für die Kameraausrüstung und Schlafsäcke sowie jeweils einen Rucksack. Mit den 150 € sind die beiden laut eigener Aussage relativ gut ausgekommen, doch ohne die Hilfe von all den Menschen, die ihnen während ihres Hatsches geholfen haben, hätten sie es vermutlich nicht geschafft.

Ganze 500 Kilometer haben sie in nur 3 Wochen zurückgelegt.

Unvergessliche Momente

„Wir haben so viel erlebt, haben spannende Menschen kennengelernt und sind durch zahlreiche wunderschöne Orte gewandert. Ich werde wohl nie den Abend vergessen, an dem wir uns ein Bier in einem Lokal gegönnt haben (da wir noch ein bisserl Budget übrig hatten), gemeinsam zusammengesessen sind und dann auch noch von den Mitarbeitern auf Ripperlen eingeladen worden sind. Dieser Abend war einfach unvergesslich“, erinnert sich Jonas zurück. „Dienstag war nochmal ein wirklich anstrengender Tag, da wir durchs Inntal entlang der Autobahn am Radweg gegangen sind. Ganze 80 Kilometer haben wir da nochmal zurückgelegt“, so Vincent und Jonas, die kaum in Worte fassen konnten, wie froh sie nun sind, dass sie wieder in ihrer Heimat in Innsbruck angekommen sind.

Sogar ein Tragerl Bier haben sie für ihre Leute mitgebracht!

Von Dom zu Dom

Einen solch weiten Hatsch werden die zwei wohl nicht mehr so schnell machen, doch man darf gespannt bleiben welche Aktion sie sich als nächstes einfallen lassen. Der Film vom gemeinsamen Abenteuer durch Österreich – vom Dom in Wien zum Dom in Innsbruck – soll dann in jeweils einem Kino in Wien und in Innsbruck zu sehen sein.

Auf der Website „die Gscheidn“ und auf der Instagramseite bekommen Sie einen genaueren Einblick in die zurückgelegte Route und weitere Erlebnisse des Hatsches.

