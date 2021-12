INNSBRUCK. Bettina Bodner ist eine von österreichweit zwei Studierenden, die heuer erstmals mit dem Würdigungspreis des Bildungsministeriums für herausragende Leistungen im Studium geehrt wurden.

Das BMBWF zeichnet seit 1990 jährlich die besten Diplom- und Masterabschlüsse mit einem Preisgeld aus. Heuer wurde der Preis an 35 Absolventinnen und Absolventen von Universitäten, 15 Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen und zwei Absolventinnen und Absolventen von Pädagogischen Hochschulen verliehen. „Für mich ist es eine große Ehre als erste Absolventin einer Pädagogischen Hochschule mit diesem hochkarätigen Preis ausgezeichnet zu werden. Die gesamte Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Tirol war für mich eine große Bereicherung. Neben der Professionsorientierung stand im Besonderen auch die Wissenschaftsorientierung im Mittelpunkt“, stellt Bettina Bodner fest.

Bei der Verleihung des Masterzertifikats im Juli 2021. V.l.n.r.: Vizerektorin Irmgard Plattner, Institutsleiterin IEP Claudia Haas, Bettina Bodner, BEd MEd; Betreuerin Andrea Raggl, Vizerektorin Elfriede Alber, Rektor Thomas Schöpf

Ausgezeichneter Erfolg

Bettina Bodner aus Anras in Osttirol studierte Lehramt Primarstufe mit Schwerpunkt Deutsch und Mehrsprachigkeit an der Pädagogischen Hochschule Tirol. Ihr Bachelorstudium konnte sie mit hervorragenden Leistungen in der Mindeststudienzeit absolvieren. Das anschließende Masterstudium schloss Bettina Bodner unter der Mindeststudienzeit mit ausgezeichnetem Erfolg ab – und dies trotz der pandemiebedingten Herausforderungen. Sowohl für ihre hervorragenden Leistungen im Studium als auch für ihre exzellente Masterarbeit wurde Bettina Bodner vom Vorsitzenden der Rektorinnen- und Rektorenkonferenz der österreichischen Pädagogischen Hochschulen für den Würdigungspreis 2021 nominiert.

„Wir haben Bettina Bodner stets als außerordentlich engagierte und kompetente Studierende erlebt. Auch ihre Masterarbeit stach durch besondere Exzellenz hervor. Dass Bettina Bodner nun eine der ersten beiden Studierenden an einer Pädagogischen Hochschule in Österreich ist, die den Würdigungspreis des Bildungsministeriums erhält, freut uns daher ganz besonders und wir sind alle sehr stolz auf Bettina Bodner“

, kommentieren Vizerektorin Elfriede Alber und Institutsleiterin Claudia Haas die Verleihung der besonderen Auszeichnung.

Kooperation von Lehrpersonen

Bettina Bodner forschte in ihrer Masterarbeit zum Thema „Kooperation von Lehrpersonen in kleinen Grundschulen – Eine Fallstudie zum Schulcluster West“ im Rahmen des grenzüberschreitenden Forschungsprojekts „Kleine Grundschulen im ländlichen Raum Nord-, Ost- und Südtirols“ (2019–2022) unter der Leitung von HS-Prof. Andrea Raggl, in dem kleine Grundschulen im ländlichen Raum untersucht werden. In ihrer empirischen Studie untersuchte Bettina Bodner das Erleben des Veränderungsprozesses, der für drei kleine Grundschulen und eine Mittelschule mit der Einrichtung eines Schulclusters einherging. Projektleiterin Andrea Raggl betreute auch die Masterarbeit von Bettina Bodner: „Bettina Bodner hat die Masterarbeit mit unglaublich viel Engagement ausgearbeitet. Sie hat sich einem äußerst aktuellen Thema gewidmet und eine wichtige Forschungslücke erkannt. Bisher hat es noch keine Studien zu Schulclustern gegeben“, freut sich Andrea Raggl mit ihrer Studentin.

Die Masterarbeit zeigt auch auf, wie Forschung mit Praxis in der Lehramtsausbildung verbunden wird:

„Diese Masterarbeit ist ein sehr gutes Beispiel wie im Studium der neunen Lehrer:innenausbildung Forschung mit Praxis verknüpft wird und somit wieder in das System zurückwirkt“

, freut sich Vizerektorin Elfriede Alber.

