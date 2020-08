INNSBRUCK. Nach dem Stadtblattbericht über Fundraising-Agenturen und ihr Vorgehen in der Innsbrucker Innenstadt reagiert die Stadtpolitik. Die Liste Für Innsbruck will eine rechtliche Prüfung.

Prüfung

Besonders im Sommer und den Ferienzeiten sind sie in Scharen in der Innenstadt anzutreffen. Die Rede ist von den Keilern, die als sogenannte „Dialoger“ im Auftrag von Agenturen mit T-Shirts von renommierten Organisationen um Abbuchungsaufträge kämpfen. Junge Menschen, die sich teilweise erniedrigen und mit einem Klemmbrett unter dem Arm den Passanten in den Weg stellen oder gar hüpfen, kuriose Verkleidungen anziehen oder mit eigenartigen Sprüchen Aufmerksamkeit erzeugen versuchen. Analogien zum gewerblichen Betteln sind deutlich erkennbar. Neben der penetranten Ansprache sorgen auch "Aufseher" dafür, dass um jeden Auftrag gekämpft wird. Warum das Straßenkeilen erlaubt sein soll, will Für Innsbruck Klubobmann GR Lucas Krackl nun geprüft wissen. „Wer viel in der Stadt unterwegs ist, wird auch sehr häufig immer und immer wieder angesprochen, auch mehrmals am Tag. Während wirklich armen Menschen alleine das Ansprechen von Passanten als Form des aggressiven Bettelns untersagt ist, scheinen Spendenkeiler einfach alles machen zu dürfen. Ich halte das für nicht gerechtfertigt und will das beendet wissen“, so Für Innsbruck Klubobmann GR Mag. Lucas Krackl.

GR Lucas Krackl (Für Innsbruck)

Lokal spenden

Die jungen Menschen engagieren sich scheinbar für die vielen namhaften Organisationen, in deren (indirekten) Auftrag sie Geld bzw. Spendenverträge einsammeln. Wer gut ist, kann hier auch ordentlich verdienen, denn es gibt Prämien pro Spendenvertrag und die dahinterstehende Organisation wird auch profitieren. Wie viel wirklich bei der Hilfsorganisation ankommt ist zu hinterfragen. „Spenden sollen auch ankommen, wo sie hin sollen. Bei der Spendenkeilerei auf der Straße erhalten die Werber vor Ort eine Prämie, genauso wie die lokalen Aufseher und schlussendlich wird auch die Agentur dahinter nicht ganz ehrenamtlich arbeiten. Dabei gibt es doch so viele Möglichkeiten regional Gutes zu tun - da braucht es die tägliche Nötigung von Passanten und gleichzeitig die Selbsterniedrigung der Straßenkeiler vor Ort nicht“, so Krackl.

Spendenkeilerei ein Ende setzen

„Im nächsten regulären Gemeinderat werde ich eine rechtliche Prüfung beantragen, inwieweit sich diese Form der Spendenakquise von aggressivem bzw. gewerblichem Betteln unterscheidet. Ich würde mir wünschen, dass diese Geschäftsform im öffentlichen Raum bald nicht mehr erlaubt ist und man die Innenstadt wieder in Ruhe besuchen kann“, schließt Krackl.

Ausnahmen

Nicht alle Vereine setzen auf aggresives Anwerben. So teilt der Verein gegen Tierfabriken in Tirol dem Stadtblatt mit: "Wir sind ein parteiunabhängiger Verein, der sich nur durch Spenden finanziert. Fundraising ist in unserem Konzept nicht vorgesehen. Auch uns ist schon aufgefallen, dass zeitweise mehrere Organisationen gleichzeitig um Kunden werben. Auch wir mit unseren Infostand leiden unter dem Wildwuchs der Fundraisinggruppen. Unser Ziel ist die Bewusstseinsbildung und wir möchten, dass die Passanten aus eigener Interesse zum Infostand kommen. Dort können sie sich freiwillig über Tier.-und Klimaschutz informieren, Petitionen unterschreiben und eine Spendenbox steht auch bereit, für den Fall, dass uns jemand einmalig mit einem von ihm gewählten Betrag unterstützen will. Das Feedback der Passanten ist sehr gut und viele bedanken sich für unseren Einsatz. Auch deshalb, weil wir nicht aufdringlich sind."

Der Verein gegen Tierfabriken in Tirol informiert ohne aggresives Anwerben.

