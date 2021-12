INNSBRUCK. Der Lockdown ist zu Ende und viele Menschen sind unterwegs, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen oder Erledigungen zu tätigen, was eine Intensivierung des Straßenverkehrs mit sich bringt. Mit speziellen Funktionen von Park-Apps kann die Parkplatz-Suche jedoch deutlich erleichtert werden.



Parkplatz-Suchfunktion

38 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler sind beim Parken am meisten davon genervt, einen freien Parkplatz zu finden, ein Viertel der Befragten benötigen gar bis zu 10 Minuten für die Parkplatzsuche. Gerade in der Vorweihnachtszeit, in der die Städte besonders belebt sind, können Park-Apps wie EasyPark Abhilfe gegen dieses Problem schaffen. Bei Klick auf die FIND-Funktion liefert die App Informationen darüber, in welchen Straßen mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Parkplatz zur Verfügung steht und plant die Route dementsprechend. Das System arbeitet dazu mit anonymisierten Fahrerdaten, die von EasyPark gesammelt und mit Erhebungsdaten im gesamten Stadtgebiet ergänzt werden.



„In Tests dauerte die Parkplatzsuche ohne App-Unterstützung doppelt so lange wie mit der App. Die Parksuchzeit konnte damit um bis zu 50 Prozent reduziert werden“

, erklärt Markus Heingärtner, Country Director von EasyPark Österreich.

Die Umwelt schonen

Die Suche nach einem Parkplatz ist aber nicht nur schlecht für das Nervenkostüm so manchen Autofahrers, sondern schadet auch der Umwelt. Denn laut Studien entfallen rund 20 bis 30 Prozent des Stadtverkehrs auf die Parkplatzsuche am Zielort. „Mehr als ein Zehntel des innerstädtischen Gesamtverkehrs könnten durch smarte Parkraumbewirtschaftung vermieden werden. Das ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz und die Erreichung der Klimaziele“, so Heingärtner.

Der Park-App-Markt in Innsbruck

Der Mobilitätsdienstleister EasyPark hat den Park-App Markt in ganz Österreich im Rahmen einer repräsentativen Studie erhoben. 20 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler haben in den letzten sechs Monaten eine Park-App benutzt. Innovationen, die sich die Befragten wünschen, sind direkt zu freien Parkplätzen navigiert zu werden (48 Prozent), automatisch für die Parkdauer bezahlen zu können bzw. diese automatisch starten, stoppen oder verlängern zu können (36 Prozent) und die Möglichkeit einen freien Parkplatz in der Stadt vorreservieren zu können (35 Prozent). EasyPark ist die Nummer Zwei am Park-App Markt in Österreich und aktuell in 40 Städten und Gemeinden vertreten.

