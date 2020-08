INNSBRUCK. Aktuell liegt die Anzahl an positiven Coronavirus-Testergebnissen in Innsbruck bei 140. Die Gesundheitsbehörde startet einen Aufruf für Personen, die am Donnerstag, 13. August 2020, zwischen circa 13 und 14.30 im Innsbrucker Lokal „Machete Burrito Kartell“ waren.

Positives Testergebnis

Nachdem für eine Person in Innsbruck seit gestern, Montag, ein positives Testergebnis vorliegt und im Zuge des Contact Tracings auch ein Besuch einer Lokalität in Innsbruck im potentiell ansteckungsfähigen Zeitraum dokumentiert wurde, unternimmt die Gesundheitsbehörde vorsorglich einen öffentlichen Aufruf: Personen, die sich am Donnerstag, 13. August 2020, zwischen circa 13 und 14.30 Uhr im Lokal „Machete Burrito Kartell“ in Innsbruck aufgehalten haben, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten.

Aufruf

„Nachdem sich die erkrankte Person zur Mittagszeit im Lokal aufgehalten hat und damit dort von einer generell erhöhten Gästefrequenz auszugehen ist, richtet sich die Gesundheitsbehörde vorsorglich zur Sicherheit mit diesem Aufruf an die Bevölkerung. Gäste sollen ihren Gesundheitszustand beobachten und bei Symptomen eines grippalen Infekts der Atemwege wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Schnupfen, plötzlicher Verlust des Geschmacks und Geruchssinns umgehend die Gesundheitshotline 1450 kontaktieren“, sagt Elmar Rizzoli vom Einsatzstab CORONA.

Cluster

Derzeit gibt es in zumindest 15 Fällen einen direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem bestehenden Somalia-Cluster in Innsbruck, zumindest sechs weitere Erkrankungen sind auf Kroatien-RückkehrerInnen zurückzuführen. „Während bereits vergangene Woche eine AsylwerberInnen-Unterkunft in Innsbruck mit bislang zumindest 26 am Coronavirus erkrankten Personen betroffen ist, liegen nun auch zumindest sieben positive Testergebnisse für Personen einer weiteren AsylwerberInnen-Unterkunft in Innsbruck vor. In beiden Fällen besteht mit großer Wahrscheinlichkeit ein Zusammenhang mit der Somalischen Community in Innsbruck. Die erkrankten Personen wurden bereits abgesondert. Wie auch vergangene Woche wird das zweite betroffene Flüchtlingswohnhaus gänzlich isoliert, sodass eine Weiterverbreitung des Virus bestmöglich unterbunden werden kann“, informiert Elmar Rizzoli vom CORONA-Einsatzstab des Landes. Die Gesundheitsbehörde befindet sich im engen Austausch mit den Betreibern der Unterkünfte: „Das routinemäßige Contact Tracing sowie die weiteren behördlichen Abklärungen werden auch in diesen Fällen entsprechend den Vorgaben umgesetzt. Zudem gilt es, die Koordination hinsichtlich der Versorgung in den Unterkünften sicherzustellen – diese ist jedenfalls gewährleistet“, so Rizzoli abschließend.

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier