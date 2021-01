INNSBRUCK (rs). Tageseltern betreuen Kinder bei sich zu Hause oder in Betrieben. Sie ermöglichen eine individuelle Betreuung in familienähnlichen Strukturen und bieten als Berufsbild ein hohes Ausmaß an Flexibilität. Im April startet der nächste Lehrgang. Wer beim AMS gemeldet ist, kann die Ausbildung kostenlos absolvieren.



Bei Frauen im Brennpunkt betreuen derzeit rund 40 Tagesmütter circa 160 Kinder zwischen 0 und 14 Jahren in ganz Tirol. „Ich hatte den Herzenswunsch, mit Kindern zu arbeiten und sie zu begleiten. Der Beruf der Tagesmutter ist für mich und meine Familie ideal“, erzählt Bettina Huber aus Axams, die im Herbst 2020 die Ausbildung für Tageseltern absolviert hat. Ihre Kollegin Pia Anders-Bizic aus Reutte hat sich für den Lehrgang entschieden, nachdem sie selbst als Mutter die Kinderbetreuung durch Tageseltern zu schätzen gelernt hat. Beide Tagesmütter haben die Ausbildung sehr positiv erlebt. „Besonders in den Bereichen Naturpädagogik, Kommunikation und Entwicklungspsychologie haben wir sehr viel gelernt. Nun können wir top vorbereitet in den Beruf gehen“, sagt Bettina Huber.



Beliebte Ausbildung

Angelika Preßlauer, verantwortlich für die Ausbildung von Tageseltern beim Verein Frauen im Brennpunkt, erzählt, dass Personen sich in verschiedensten Lebenssituationen für diesen Lehrgang entscheiden: „Gerade für die Frauen und Männer, die ihre eigenen Kinder in den ersten Lebensjahren betreuen wollen, ist der Beruf ideal geeignet. Und auch Eltern, deren Kinder bereits erwachsen sind, wählen gerne diese Ausbildung.“

Kleine Gruppen

Professionell, flexibel und liebevoll, diese Begriffe beschreiben das Profil von Tageseltern. Die Betreuung erfolgt in kleinen Gruppen und familienähnlichen Strukturen, was die Altersunabhängigkeit erlaubt. Manche Kinder werden vom Säuglingsalter bis in die Mittelschulzeit von derselben Bezugsperson betreut.

Tagesmütter und Tagesväter stehen beim Verein Frauen im Brennpunkt in einem arbeits- und sozialrechtlich abgesicherten Dienstverhältnis. Sie sind nach der dreimonatigen Ausbildung ideal auf ihre Aufgaben vorbereitet und erhalten regelmäßige Aus- und Weiterbildungen.

Die Ausbildung

Die qualitativ hochwertige Grundausbildung umfasst Grundlagen und Methoden der Pädagogik und Entwicklungspsychologie und wird ergänzt um praktisches Wissen rund um rechtliche Rahmenbedingungen, Erste Hilfe und die Zusammenarbeit mit den Eltern. Zwei Praktikumsphasen bei erfahrenen Tageseltern gehören ebenfalls zum Curriculum. Die Ausbildung ist durch das Gütesiegel des Bundeskanzleramtes zertifiziert.

Auch für Personen, die bereits über eine pädagogische Grundausbildung verfügen, beispielsweise Kindergartenpädagogen oder Sozialpädagogen, besteht die Möglichkeit, mit einer verkürzten Ausbildung in den Beruf der Tageseltern einzusteigen.

Der nächste, vom AMS geförderte Lehrgang beginnt am 08. April und endet mit der Zertifizierung am 08. Juli. Bewerbungen können ab sofort eingereicht werden. Interessierte Bewerber erfahren alle Details unter www.fib.at.