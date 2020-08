Abriss war von gestern, Rückbau mit nachhaltiger Verwertung ist der neueste Schrei, wenn es um den Umbau geht. Auf diesen Zug springt auch die Raiffeisen Landesbank Tirol auf und präsentierte die Vorgangsweise, mit der das neue RAIQA-Gebäude in der Adamgasse entstehen wird.

INNSBRUCK. Die Bauzäune stehen, die Schalterhalle ist leer, der Kassenraum ist das Baustellenbüro: Unübersehbar ist in der RLB-Zentrale in der Adamgasse der Startschuss des Umbaus gefallen. Einmal durch die Tiefgarage, an gesperrten Türen vorbei gelangt man durch das gespenstisch leere Gebäude in den Raum, wo die Pressekonferenz stattfindet. Hier präsentieren der Vorstand Reinhard Mayr und Thomas Wass gemeinsam mit der Wiener Agentur BauKarussell und dem Institut für Infrastruktur der Uni Innsbruck die Vorgangsweise, die den Umbau des neuen Gebäudes bestimmt. Und die hat es wahrlich in sich.

Verwerten statt wegwerfen

"Wir hätten es uns einfach machen können, den Altbau abreißen und einen Neubau herstellen, aber wir waren von der Idee des Social Urban Mining fasziniert. Nachhaltigkeit und soziales Engagement ist als Raiffeisen Landesbank Tirol in unserer DNA verankert", ist sich Mayr sicher. Dabei geht es bei "Social Urban Mining" – übersetzt macht das so viel, wie "soziale, städtische Grabung" – um zwei Dinge: Die Bausubstanz so schonend und nachhaltig wie möglich zu erhalten und dabei Arbeitsplätze und Beschäftigung für Menschen zu sichern. Auch die Baustoffe, die im alten Gebäude verarbeitet sind – Altholz, Kupferkabel, Aluminiumgehäuse – soll schonend entfernt und in den Recyclingkreislauf wieder eingebettet werden. Nicht nur nachhaltig, auch geldsparend und sozial soll die Sache sein, schließlich sind Vereine, wie Ho&Ruck, Emmaus, ISSBA oder schindel & holz in diese Ausschlachtung des Gebäudes – insgesamt 14.500 qm – inkludiert. 4-5 Monate wird der Vorgang in Anspruch genommen. Die Wertstoffe werden von den Vereinen weiterverarbeitet oder verwertet. Die neue RAIQA soll Ende 2023 stehen und kostet insgesamt 140 Mio. Euro. Thomas Wass: "In dieser Größenordnung gibt es keine Erfahrungswerte in West-Österreich. Wir hoffen, dass wir am Ende des Tages natürlich auch einen finanziellen Nutzen ziehen können. Es ist auf alle Fälle ein Experiment, das sich lohnt und das wir gerne vagen."

