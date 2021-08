INNSBRUCK. Die freiwillige Geschwindigkeitskontrolle in der Reichenauerstraße sorgt für einiges Aufsehen. Mit Smiley werden die Autofahrer auf die ihre Geschwindigkeit aufmerksam gemacht. In Sachen Verkehrssicherheit begrüßenswert, wobei sich das grüne und rote Farbenspiel nicht an die erlaubte Geschwindigkeit orientiert.

Digitaler Smiley

Im westlichen Teil der Reichenauer Straße wurden Geschwindigkeitsanzeigetafeln aufgrund des Wunsches einer Bürgerinitiative in beiden Fahrtrichtungen errichtet. Wer hier mit ordnungsgemäßen 50 km/h die Straße entlangfährt, wird mit einem roten Smiley verwarnt, denn die Grüne Verkehrsstadträtin hat das erlaubte Tempo auf 40 km/h herunterreduzieren lassen, obwohl die Straßenverkehrsordnung 50 km/h zulässt. „So müssen die Autofahrer glauben, die sich genau an die Straßenverkehrsordnung halten, sie sind hier zu schnell unterwegs. Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang, hier greift die Grüne Verkehrsstadträtin eigenmächtig in den Verkehrsfluss ein. Eine grundsätzlich sinnvolle Verkehrsmaßnahme wird hier von den Grünen eindeutig als grüne Autofahrer-Schikane missbraucht“, kritisiert heute scharf die Obfrau des Verkehrsausschusses GR Mariella Lutz das eigenmächtige Vorgehen von StR Uschi Schwarzl. Geschwindigkeitsanzeigetafeln wirken präventiv und steigern nachweislich die Sicherheit auf der Straße. „Wenn sich jedoch Autofahrer durch falsche Geschwindigkeitsanzeigen mutwillig getäuscht fühlen, werden zukünftig diese Einrichtungen nicht mehr beachtet werden. Durch diese Aktion hat StR Uschi Schwarzl der Verkehrssicherheit einen großen Bärendienst erwiesen“, so VP-GR Lutz.

Dauerbrenner

„Das Referat Straßen- und Verkehrsrecht hat ausdrücklich festgestellt, dass die Reichenauerstraße aufgrund des Straßenbaus für Tempo 50 geeignet ist. Würde für den öffentlichen Nahverkehr auch das Tempo 30 gelten, müsste laut IVB ein zusätzlicher Bus eingetaktet werden, der jährlich Kosten von 85.000 Euro verursachen würde. Daher lehnt die IVB diese Geschwindigkeitsbeschränkung für ihre Linien ab. Nur den Individualverkehr mit 30 zu begrenzen, lehnt hingegen der verkehrstechnische Sachverständige des Amtes für Verkehrsplanung und Umwelt mit der Begründung ab, dass diese Maßnahme für die Verkehrsteilnehmer zu verwirrend wäre. Die Fußgänger würden mit einer solchen Situation verunsichert werden, da es schwierig sei, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten abzuschätzen“, hält Mariella Lutz, Obfrau des Verkehrsausschusses, fest. Demgegenüber stehen die Bestrebungen der Bürgerinitiative für eine 30-Zone in der Reichenauerstraße. Norman Schadler kämpft seit Jahren gegen den Verkehrsbelastungen in der Reichenauer Straße. "Die Reichenauer Straße ist ein altes gewachsenes Wohngebiet in Innsbruck und verfügt im Einzugsgebiet über zahlreiche Kindergärten und Schulen. An normalen Schultagen bewegen sich hier rd. 2.200 Kinder und Jugendliche. Die Reichenauer Straße fungiert mittlerweile als einzige Ost-West-Verbindung zwischen Südring und Rennweg. Die Reichenauer Straße wurde zu einer Schnellstraße in Mitten eines Wohngebiets ausgebaut. Die zahlreichen Neubauten im näheren Umfeld führen seit Jahren noch zu zusätzlichem Verkehr. Mit allen negativen Begleiterscheinungen für die Wohnbevölkerung und die Sicherheit insbesondere der Kinder und Schüler."

