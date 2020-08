Bei herrlichem Wetter fand auf dem Hafelekar eine sehr eintrucksvolle Bergmesse statt. Die Messe zeleprierte Herr Pfarrer Msgr. Cons. Helmut Gatterer. Der Antrang der Menschen war dementsprechend groß. Es ist schon was eindrucksvolles bei so einer Messe dabei zu sein und gut für die Seele. H.E.