INNSBRUCK. Das Pharmaforschungszentrum "Bionorica research" ließ am Standort Innsbruck die bestehende USV-Lösung (Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung) durch ein moderneres System erneuern.



Stabile Stromversorgung essentiell

Seit 2005 besteht in Innsbruck der österreichische Standort der Bionorica research GmbH. Um hier den modernsten Forschungsarbeiten gerecht zu werden, erfolgte seither ein schrittweiser Laborausbau mit klassischen Laborgeräten, aber auch mit speziellen Großgeräten. Wissenschaftliche Forschungsstandards und geschulte Fachkräfte seien für einen reibungslosen Forschungsablauf genauso wichtig wie eine stabile Stromversorgung, heißt es. Gerade im Gebiet der Forschung könnte eine noch so kleine Schwankung im Stromnetz drastische Auswirkungen haben und mühsam erarbeitete Ergebnisse zunichtemachen.

Flexibel für die Zukunft

„Durch den kontinuierlichen Ausbau unserer Forschungsanlagen sind wir mit der bestehenden Anlage an die Grenzen gestoßen. So war nach fast 10 Jahren Betrieb eine Erneuerung an der Zeit“

sagt Laszlo Csonka von "Bionorica research". Das Unternehmen KESS Power Solutions GmbH hat als langjähriger Partner und Experte für unterbrechungsfreie Stromversorgung die Bionorica research GmbH bei der Modernisierung ihrer USV-Systeme unterstützt. Es wurde eine USV-Lösung mit mehr Leistung und höherer Verfügbarkeit realisiert, die nach Bedarf flexibel erweiterbar ist.



„Bei der Dimensionierung wurde von KESS unser anlagenspezifisches Lastprofil berücksichtigt. Dadurch werden die wirklich kritischen Verbraucher über Stunden hinweg versorgt!“,

so Csonka. Konkret wurde das modulare USV-System UPS5000-E von Huawei mit 50kW/50kVA Modulen und einem 200kW Systemschrank ausgewählt. Aufgrund ihrer Modularität ist die UPS5000-E jederzeit skalierbar und kann auch Jahre nach der Installation an variierende Bedürfnisse angepasst werden. Eine Batterieanlage mit Enersys PowerSafe Reinbleibatterien auf einem Kunstmann-Gestell sorgt für Energie bei einem möglichen Stromausfall. Durch den Aufbau mit zwei separat abgesicherten Batteriekreisen ist auch im Falle einer Wartung stets Schutz gewährleistet. Georg Frühwirth von KESS: „Die USV wurde gleich mit einem Redundanz-Modul ausgestattet, das bringt hohe Verfügbarkeit. Mit den Erweiterungsmöglichkeiten durch zusätzliche Module sind wir auf die kommenden Aufrüstungen bei Bionorica schon jetzt vorbereitet.



"Das bietet genau die Sicherheit und Skalierbarkeit, welche Bionorica für ihre Forschungsvorhaben benötigt.“

Das eingebrachte USV-System im Kurzüberblick

 Fehlertolerantes USV-System Typ Huawei UPS5000-E

 PowerSafe Batterien von Enersys auf einem AIB Kunstmann Gestell

 2 Batteriekreise, jeweils separat abgesichert

 Redundanz bei USV und Batterieanlage

 Volle Verfügbarkeit auch während der Wartungsarbeiten

Pharmaforschungszentrum

Seit mehr als 85 Jahren stellt Bionorica wirksame und gleichzeitig verträgliche Medikamente mit der Wirkkraft von Pflanzen her. Der Schwerpunkt der Forschungsarbeit liegt auf der Erforschung und Isolierung von pflanzlichen Wirkstoffen mittels modernster Analytik und Verfahrenstechnologien. Bionorica sei in der Lage, auf einer völlig neuen technologischen Ebene die Wirkstoffkomplexität von Heilpflanzen genauestens und in kürzester Zeit zu erforschen, heißt es.

.