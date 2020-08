TIROL. Speziell in der zweiten August-Hälfte gibt es aus bundesweit Meldungen von schmerzhaften Bissen von auffällig gelbrot gefärbten Spinnen – diese werden Dornfinger genannt. In dieser Zeit bewachen die Dornfinger-Ammenspinnen ihre Gelege und sind daher besonders angriffslustig. Darum kommt es jetzt vermehrt zu Bissen. Da über die Dornfingerspinne viele Gerüchte kursieren, will der Naturschutzbund mit seiner Information vor allem Ängste der Bevölkerung nehmen. Die Dornfinger-Spinnen sind die einzigen für Menschen relevanten Giftspinnen in ganz Mitteleuropa. Die Bisswahrscheinlichkeit liegt bei rund 1:300.000. Der Bissschmerz entspricht dem eines Wespenstichs und die Symptome vergehen normalerweise nach einer Stunde bis drei Tagen.

Spinne unterscheidet sich deutlich

„Heuer sind die Dornfingerspinnen in einigen Regionen Österreichs - insbesondere in der Oststeiermark und im Südburgenland - deutlich häufiger als sonst“, erklärt der Ökologe und Naturschutzbund-Vizepräsident Johannes Gepp. Er betont, dass Wärme und Trockenheit die Entwicklung der Ammen-Dornfingerspinne fördern. Sie ist im trockenen Südosten Österreichs in warmen Jahren stellenweise häufig. Antreffen kann man sie vor allem an grasreichen Heckenrändern, auf Ruderalflächen und in Straßengräben. Durch ihre grellgelb-orange Warnfärbung ist die Dornfingerspinne relativ leicht erkennbar, sie unterscheidet sich auch von den meisten sonstigen Spinnen deutlich. In Tirol ist die Gefahr im Vergleich zu anderen Regionen Österreichs jedoch relativ gering.

Klimaerwärmung fördert Ausbreitung

Die Ausbreitung der Dornfingerspinne ist seit dem Jahr 2000 deutlich mit der Klimaerwärmung in Verbindung zu bringen. Bereits vor Jahrzehnten war sie den sensenmähenden Bauern als bissig bekannt. Durch die zunehmenden Temperaturen erreicht sie nun in ihrer Verbreitung allmählich das Bergland, wo sie auf Schlagflächen und an Waldrändern absehbar großflächig neue Lebensräume vorfindet.

Der Naturschutzbund bittet darum, Sichtungen von Dornfingerspinnen auf der Plattform www.naturbeobachtung.at oder über die gleichnamige App zu melden und damit zur Dokumentation der Verbreitung beizutragen.

