INNSBRUCK. Es ist einiges los in Innsbruck. Bis zum Eintreffen von Herbert Kickl landeten am Innsbrucker Flughafen über 20 Maschinen. Während Kickl erst gegen 14 Uhr in Innsbruck eintraf, begann die Kundgebung des "Teams Tirol" am Landhausplatz bereits um 13 Uhr. „Doppelt geimpfte und damit geschützte Redner, wie etwa FP-Klubobmann Markus Abwerzger wettern gegen die Impfung und deren Wirksamkeit", hält Dominik Oberhofer (NEOS) in einer Aussendung fest.

Landhausplatz

13 Uhr Landhausplatz: "Sunday Bloody Sunday" der irischen Rockband U2 erschallt aus den Lautsprechern. Das Lied thematisiert den Blutsonntag vom 30. Januar 1972. In den Textzeilen heißt es "I can't believe the news today, I can't close my eyes and make it go away. How long, how long must we sing this song?". Übersetzt: "Ich kann die Nachrichten von heute nicht glauben, kann meine Augen nicht verschließen und sie ungeschehen machen. Wie lang, wie lang müssen wir diese Lied noch singen?" An jenem letzten Januarsonntag erschossen britische Fallschirmjäger in der nordirischen Stadt Derry 14 Menschen, die gegen die Internment-Politik der britischen Regierung demonstrierten. 15 weitere Demonstranten wurden verletzt. Die Internment-Politik der nordirischen Regierung sah zu diesem Zeitpunkt vor, dass Bewohner in irisch-katholischen Vierteln aufgrund des bloßen Verdachts ihrer Zugehörigkeit zur Terrororganisation Irisch-Republikanische Armee (IRA) festgenommen werden konnten. Bei entsprechenden Maßnahmen, wie der nächtlichen Festnahme von 341 Menschen in Belfast und Derry am 9. August 1971, wurden viele Unschuldige und nur wenige tatsächliche Aktivisten im Gefängnis festgesetzt.

Offizieller Beginn der Kundgebung um 13 Uhr mit einem Song von U2.

Foto: Screenshot/FPÖTV

hochgeladen von Georg Herrmann

"Habt Ihr einen Verstand?"

Um 13 Uhr 07 beginnt die Kundgebung: "Das Team Tirol bedankt sich bei der FPÖ.", erklärt Sarah Haslacher. Zahlreiche Redner werden angekündigt, nach dem Marsch sollen weitere Programmpunkte folgen. Dann übernimmt der Wiener FPÖ-Parteisprecher Volker Höferl das Wort. Als erster Redner spricht Engelbert über Verbote und Strafen. "Ich frage Euch, habt Ihr einen Verstand." und betont, der Mensch hat Rechte gegenüber dem Staat. Es folgen zahlreiche Zitate, die trotz der gesetzten rhetorischen Pausen, wenig Emotionen wecken. Abschließend erklärt ein nicht im Dienst stehenden Lehrer aus Salzburg, dass es nicht um Corona, sondern um Gehorsam geht. "Kinder sind kein Teil dieser Pandemie, Masken dienten nur der Vermittlung des Gehorsams." Außerdem geht es bei der "Plandemie" (Anmerk. der Red.: Der Ausdruck "Plandemie" oder die englische Version "Plandemic" spielt darauf an, dass eine Pandemie geplant wurde. Die Krise sei als Anlass erfunden, um Interessen und Macht der Urheber durchzusetzen), um einen gesellschaftlichen Umbau. Um 13 Uhr 35 informiert der Moderator über Ansuchen der Polizei über die bestehende Maskenpflicht. Der Mediziner Christian Schubert folgt als nächster Redner und spricht von einer unbegründeten Angst vor Corona. "Impfungen gegen Corona sind ein Verbrechen, die Impfstoffe haben keine Genehmigung! Die Pandemie wird künstlich am Leben erhalten."

Demo um 14 Uhr 06, Aufruf zur Maskenpflicht von 13 Uhr 35 ohne Wirkung!

Foto: Screenshot/FPÖTV

hochgeladen von Georg Herrmann

MFG Auftakt

Um 14 Uhr folgt Christian Ortner, stellvertretender Landessprecher der MFG. Der hauptberufliche Anwalt kritisiert die Arroganz und Menschenverachtung der Regierung und erzählt über die MFG Parteigründung sowie dem Antreten der MFG bei den kommenden GR-Wahlen. Es folgt wiederum ein Mediziner. Meinhard Berger spricht von der Öffnung der Büchse der Pandora. "Diese Pandemie ist bestens über Jahrzehnte organisiert und ist der Auftakt zur grundlegenden Veränderung unserer Welt, es geht nicht um Corona!" Zwischen durch versucht Moderatior-DJ Höferl für Stimmung zu sorgen, auf einem Plakat ist zu lesen: "Stoppt die Plandemie, Politik und Medien lügen."

FPÖ-Ansprache

Als erster FPÖler spricht Markus Abwerzger. "Innsbruck und Tirol bebet. So viele aufrechte Tirolerinnen und Tiroler. Medien müssen angeleitet weden, tatsächlich zu berichten", ist seine Anleitung. Laut Abwerzger ist es erst seine zweite Demonstration an der er teilnimmt und er ist ein "Wutbürger". "Platter wird als Landeshauptmann in diesem Land nicht mehr gebraucht."

Im Wahlkampfmouds, Markus Abwerzger um 14 Uhr 20 auf der Bühne.

Foto: ScreenshotFPÖTV

hochgeladen von Georg Herrmann

In Sachen Impfpflicht erklärt Abwerzger, das System lahm zu legen. Die Behörden können die Einsprüche nicht bewältigen udn daher wird es eine keine Impfpflicht geben. Er spricht von einer "Impfapartheid" bei Kindern und Stigmatisierung bei den Kleinsten. "Die Maskenpflicht in Schulen im Unterricht ist unmenschlich." Abwerzger, der selbst an Corona erkrankt war, kritisiert die Skitour des Bundeskanzlers.

Videoüberwachung Waltherpark

Die Bundespolizeidirektion informiert über Videoüberwachung im Rahmen der Veranstaltung "Raven gegen Rechts" im Bereich Innbrücke, Innstraße, Innallee, Waltherpark.

Kritik der NEOS

„Aus ganz Österreich werden heute Redner und Demonstrant_innen busweise nach Tirol zur Demo gekarrt. Politprominenz von MFG und FPÖ reist nach Innsbruck, versucht sich in ihren kruden Weltverschwörungstheorien öffentlich zu übertrumpfen und betreibt Demonstrationstourismus, während über zehntausend Menschen in Tirol an Corona erkrankt sind“, zeigt sich NEOS Klubobmann Dominik Oberhofer schockiert: „In keinem anderen Bundesland haben sich MFG und FPÖ so ins Zeug gelegt um ihr Klientel zu beeindrucken. Warum gerade Innsbruck?“, fragt sich Oberhofer. Die Antwort folgt auf dem Fuß: „Dahinter kann nur eine Absicht stecken: Billiger Stimmenfang für die Gemeinderatswahlen in sechs Wochen!“ Sowohl MFG als auch die FPÖ würden hoffen mit dem Thema politisch erfolgreich zu sein, urteilt Oberhofer. Besonders verwerflich für ihn an der Sache: „Doppelt geimpfte und damit geschützte Redner, wie etwa FP-Klubobmann Markus Abwerzger wettern gegen die Impfung und deren Wirksamkeit. Dass das nicht zusammen geht muss doch jedem klardenkenden Menschen auffallen“ wundert sich der pinke Klubchef abschließend: „Vor welchen Karren lässt sich Abwerzger für ein paar Stimmen bei der Gemeinderatswahl hier spannen?“

