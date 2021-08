INNSBRUCK. Der „Archäologiepfad Goldbichl“ in Igls wurde kürzlich mit neuen Informationstafeln beschildert. Der Weg führt Interessierte auf eine packende Reise in die Vergangenheit, zu einem prähistorischen Opferplatz.

Größter Opferplatz im alpinen Raum

„Dieser Brandopferplatz aus der frühen Bronzezeit (1850 v. Chr.), ist der größte dieser Art im alpinen Raum“, erklärt Christoph Hussl, Vereinsmitglied „Goldbichl“, er war auch an den Ausgrabungen beteiligt. Rund 250 Jahre lang diente dieser Heilige Bezirk – abgegrenzt von einem umschließenden Wald – als Opferplatz. Er zählt zu den bedeutendsten archäologischen Fundstätten in ganz Tirol. Vor allem Tiere wie etwa Schafe oder Ziegen wurden dort im Rahmen von mystischen Ritualen auf zwei mächtigen Altären geschlachtet. „Um 1650 vor Christus wurde der Platz durch ein gelegtes Feuer mutwillig zerstört, es wird vermutet“, dass zu dieser Zeit der Ort an spiritueller Bedeutung verloren hat, so Hussl. Erst später, um zirka 400 vor Christus ist er wieder als Brandopferplatz aktiviert worden. Der „Goldbichl“ ist übrigens eine Erhebung (Hügel) und liegt zwischen Orten Igls, Patsch und Lans.

Auf Spuren vergangener Zeiten

Ein spannender Archäologiepfad, der kürzlich mit neuen Informationstafeln beschildert wurde, führt seit 2009 Interessierte mitten durch den idyllischen Wald zum prähistorischen Brandopferplatz. Die illustrierten Informationstafeln verraten mehr über die Zeit zwischen zirka 2000 bis 15. vor Christus. Die bronze- eisenzeitlichen Fundstücke und ein Modell des Heiligtums „Goldbichl“ können im „Haus des Gastes“ im Tourismusbüro Igls bestaunt werden.

Ausgrabungen

Das damalige Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Innsbruck hatte auf Initiative von Hubert Held aus Lans von 1994 bis 2004 am „Goldbichl“ gegraben. Geleitet wurden die Grabungen von Gerhard Tomedi und Siegfried Nicolussi Castellan. Die Fundstücke und Ergebnisse wurden in Form des im Jahr 2006 eröffneten archäologischen Pfades der Öffentlichen zugänglich gemacht.

Alte Schilder wurden gestohlen

Für alle, die mehr über die Geschichte des „Goldbichls“ erfahren wollen, empfiehlt sich ein ein Besuch im kleinen Museum „Haus des Gastes“ in Igls (1.Stock). Dort sind in eineigen Vitrinen bronze- und eisenzeitliche Fundstücke ausgestellt. Geöffnet ist das Museum im Sommer und Winter, jeweils von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Demnächst wird Ausstellung um gefundene Metallobjekte aus der näheren Umgebung erweitert.

