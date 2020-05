INNSBRUCK. Die Problematik des studentischen Wohnen in Innsbruck ist seit langem bekannt. Eine breite Lösung und gemeinsamer Weg ist aber noch nicht in Sicht. Covid-19 hat nicht nur geplante Gespräche über Lösungen verzögert sondern wohl auch neue Perspektiven für das studentischen Lernen aufgezeigt. Die Innsbrucker Landtagsabgeordnete Evelyn Achhorner (FPÖ) fordert strategische Maßnahmen für die Universität 4.0, bei der vor allem die Digitalisierung verstärkt berücksichtigt wird. Sophia Kircher, JVP Landesobfrau und Jugendsprecherin im Tiroler Landtag, sieht Handlungsbedarf bei Bürgermeister Willi.

Sozialpartnerforderung

50 Millionen Euro stehen im Regierungsprogamm des Landes für das studentischen Wohnen zur Verfügung. Die Analyse der aktuellen Situation wurde mit der Studie "Studentisches Wohnen in Innsbruck" vorgelegt, hier finden Sie den Stadtblattartikel. Bereits 2016 haben die Tiroler Sozialpartner an Landeshauptmann Platter ein Impulsprogramm zum leistbaren Wohnen übergeben, eine der Forderungen: "Zur Entlastung der Mietpreise im Großraum Innsbruck schlagen die Tiroler Sozialpartner die rasche Errichtung von Studentenwohnanlagen vor. Etwa durch den Bau von zusätzlichen 1.500 Wohnplätzen durch zwei Studentencampus, die Wohn- und Heimcharakter haben, jedoch dem Lebensstil von jungen Menschen besser entsprechen. " Nach der Vorstellung der Studie zum studentischen Wohnen in Innsbruck wurde Anfang des Jahres 2020 mitgeteilt: "Die Studie beinhaltet vierzehn konkrete Handlungsempfehlungen an Verwaltung, Politik, HeimbetreiberInnen und BauträgerInnen, die beschlossen und umgesetzt werden sollen. Bürgermeister Georg Willi plant anschließend einen runden Tisch mit Stadt, Land und potentiellen HeimbetreiberInnen, um die Projekte rasch in Umsetzung zu bringen."

Universität 4.0

Für die freiheitliche Landtagsabgeordnete Evelyn Achhorner ist die Wohnungsnot in Innsbruck eng mit der explodierenden Studentenzahl (5.000 Studenten zusätzlich in nur 10 Jahre) verknüpft. "Einer der Gründe war der rapide Anstieg an Studenten an der Universität, der Fachhochschulen, UMIT und MCI, was die Mietpreise in unbezahlbare Höhen getrieben hat. Innsbruck ist eine Universitätsstadt und soll es auch bleiben, aber man kann nicht nur die Studienplätze erhöhen, sondern muss auch die Infrastruktur erweitern und dazu gehören auch Wohnmöglichkeiten", zeigt Achhorner auf und kritisiert, dass "viele Altbauwohnungen zu Wohngemeinschaften umfunktioniert worden sind, sogar eigene Investorenprojekte haben diesen Markt entdeckt. Die öffentliche Hand im Besonderen die Stadt Innsbruck war in diesem Bereich absolut untätig." Die Freiheitlichen fordern schon lange einen Studentencampus für Innsbruck, um den Druck vom Wohnungsmarkt zu nehmen, was sowohl für die Studenten als auch alle anderen in der Stadt von Vorteil wäre. Zudem sieht Achhorner nun die Chance, das Studium per Internet zum Standard zu machen. "Damit könnten viele Studenten von ihrer Heimat aus studieren. Am MCI wären das über 50 %", so Achhorner, die als positives Beispiel Fernstudien an der Universität Leipzig nennt.

Handlungsbedarf

Studierende in Innsbruck geben für ihre Mieten doppelt so viel Geld aus, wie jene in Leoben. Die JVP Landesobfrau Sophia Kircher ortet daher dringenden Handlungsbedarf. Die heute im Stadtblatt präsentierte Studie zum „Studentischen Wohnen in Innsbruck 2019“ begrüßt die JVP ausdrücklich als ersten konkreten Schritt in die richtige Richtung. „In der Studie wird ganz klar auf die notwendige Schaffung von attraktivem studentischem Wohnraum hingewiesen. Zudem werden in Summe 14 konkrete Standorte für die Realisierung von studentischem Wohnen in Innsbruck vorgeschlagen. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Jetzt ist Bürgermeister Willi gefordert, auf Basis der Studienergebnisse rasch konkrete Maßnahmen und Projekte umzusetzen. Die Zeit des Diskutierens über die Wohnungsnot der Studierenden ist vorbei, jetzt müssen Endscheidungen folgen“, so die JVP Landesobfrau und Jugendsprecherin im Tiroler Landtag, Sophia Kircher. „Nur wenn Innsbruck das Angebot an attraktivem Wohnraum für Studierende rasch erhöht, kann der private Wohnungsmarkt entlastet werden. Diese Forderung der Jungen Volkspartei wird jetzt in der Studie bestätigt“, führt die Jugendsprecherin fort. Kircher sieht hier einen klaren Handlungsauftrag: “Es wurden nun Standorte geprüft und geeignete Lösungen, wie jene im Areal am Innrain, präsentiert. Nun müssen diese attraktiven Standorte gesichert werden, damit leistbare Wohneinheiten für Studierenden entstehen können – hier darf keine Zeit verloren gehen.“ Der Trend der letzten Jahre hat auch ganz klar gezeigt, dass die Studierendenzahlen in Innsbruck zugenommen haben. So waren es im Jahr 2007 noch 27.000 Studierenden und 2017 bereits 35.000. Aktuellen Prognosen zu Folge rechnet man bis zum Studienjahr 2024/25 mit über 35.600 Studierenden in Innsbruck und somit einer weiterhin steigenden Nachfrage am Wohnungsmarkt.

