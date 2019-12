INNSBRUCK. Es gehört zu den liebgewonnen Traditionen in der Landeshauptstadt Innsbruck. Von der Triumphpforte führt der Weg beim Christkindleinzug über Maria-Theresien-Straße, Marktgraben, Herzog-Otto-Straße und Herrengasse bis zum Platz vor dem Tiroler Landestheater und botso reichlich Gelegenheit, den gesamten Zug zu bestaunen. Die Hirten und Engel mit ihren Laternen brachteneinen warmen Lichterglanz in die Innenstadt und bereitetenden Weg für das Christkind in seinem strahlenden, prunkvollen Wagen vor. An zwei Stationen (Rathaus und Marktplatz) wurden die traditionellen Lieder „Jetzt fangen wir zum Singen an“, „Kommet ihr Hirten“ und „Es wird scho glei dumpa“ gesungen. Am weihnachtlich geschmückten Platz vor dem Tiroler Landestheater wurde nach der Botschaft von Bischof Hermann Glettler als feierlicher Abschluss gemeinsam „Stille Nacht“ gesungen. Die organisatorische Leitung hatte Ferdinand Neu vom Stadtmagistrat, als musikalische LeiterInnen fungierten Oberschulrat Christian Bramböck und Veronika Jud.

Zusammenarbeit der Schulen

Der Innsbrucker Christkindleinzug ist ein Gemeinschaftswerk der Innsbrucker Schulen. Mehr als 400 SchülerInnen der Volksschulen Allerheiligen, Amras, Angergasse, Dreiheiligen, Neuarzl, Pradl Ost, Reichenau, Saggen-Siebererschule und der Volksschule der Barmherzigen Schwestern sowie der Neuen Mittelschule Hötting, der Neuen Mittelschule Innsbruck und der Musikschule der Stadt Innsbruck begleiteten als Hirten und Engel, gemeinsam mit Schafen der Arzler Bauern, das Christkind durch die Straßen der Innsbrucker Innenstadt.

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier