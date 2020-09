INNSBRUCK. Am Faschingsdienstag wurde das Corona-Virus in Innsbruck erstmals akut. Im großen Stadtblatt-Interview blickt Vizebürgermeister Johannes Anzengruber auf die Entiwcklung, Herausforderungen in der Gastronomie und Großveranstaltungen a la Herbstmesse, Crankworx und Christkindlmarkt.

STADTBLATT: Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, der Herbst ist da, damit auch die Grippezeit und die Belastungen durch Covid19, wie ist die aktuelle Situation in Innsbruck?

Johannes Anzengruber: Die Situation ist nach wie vor ernst. Wir hatten in den vergangenen Wochen viele positive Fälle - einerseits durch den großen Moh (Somalier)-Cluster und andererseits durch die vielen Reiserückkehrer. Das Team in Gesundheitsamt ist dadurch an die Kapazitätsgrenzen gestoßen. Dort herrscht seit Anfang März Dauereinsatz bei der Bekämpfung der Covid19-Pandemie. Neben dieser Herkulesaufgabe gilt es auch noch den Regelbetrieb zu meistern. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben während dieser Zeit großartige Arbeit geleistet und sind oft über sich hinausgewachsen. Ich möchte mich auf diesem Wege noch einmal herzlich mit einem Vergelt’s Gott bei allen für ihren Einsatz bedanken. Die Aufgaben haben sich seit dem Lockdown verändert und das Conact tracing ist jetzt viel aufwändiger als es damals war. Während des Lockdown waren die Menschen zu Hause. Es gab keine Treffen in der Öffentlichkeit, keine Versammlungen oder sonstige größere Menschenansammlungen. Seit wieder eine Art Normalisierung im Alltag stattgefunden hat, gibt es wieder mehr Kontakte zu Personen, die sich untereinander teilweise gar nicht kennen. Im Frühjahr hatten wir nur ganz wenige K1 und K2 Personen und somit auch weniger Abklärungsarbeit. Dies bedeutete weniger Abklärungen, ein schnelleres Contact tracing, weniger Befunde, Bescheide und Zustellungen. Somit war auch die Anzahl der Absonderungen und Beratungen besser bewältigbar. Aktuell haben wir im Vergleich zum Frühjahr bis zu 10 mal so viele Kontakte. Somit sind die ganzen oben genannten Abklärungsarbeiten viel aufwändiger. Zudem haben wir durch die Beratung von Unternehmen und Institutionen noch weiteren erheblichen Aufwand, der in Zeiten von Lockdown und Home-Office nicht so stark zum Tragen gekommen ist. Teilweise ist ein/e Epidämieärzt/in an einem positiven Fall einen ganzen Tag beschäftigt. Wir hatten während des Lockdown einen Schwellwert von 25 neuen positiven Fällen pro Tag. Das war der Wert, mit dem wir an unsere Grenzen gestoßen sind. Aktuell liegen wir bereits bei bis zu 5 positiven Fällen pro Tag und der Herbst steht uns erst bevor. Im Herbst beginnt die Grippezeit. Wenn wir nicht rasch klare Vorgaben bzw. Verordnungen vom Bund bekommen und die Gesundheitsbehörde weiterhin im selben Umfang wie bisher beratend tätig sein muss, dann wird das System auf Dauer überlastet.



Deshalb appelliere ich an alle Innsbruckerinnen und Innsbrucker – egal welchen Alters - uns zu helfen und die Grippeimpfung in Anspruch zu nehmen. Dadurch werden die klassischen Grippefälle auf ein Minimum reduziert, was die Ärzte sowie Ambulanzen in den Krankenhäusern entlastet.

Und noch etwas: Wir benötigen viel mehr Epidemieärzte.

Die Stadt hat in ihrem Bereich die MNS-Pflicht ausgebaut, auch viele Unternehmen machen diese Schutzmaßnahme aus Eigeninitiative. Werden die Grundregeln des Corona-Schutzes eingehalten?

Wir haben die MNS–Pflicht in bestimmten Bereichen eingeführt, weil nicht gewährleistet war, dass der Mindestabstand überall eingehalten werden kann. Auch hier gilt es, die Bevölkerung zu bitten, sich strikt an den Mindestabstand von mehr als 1 Meter zu halten und das Händeschütteln nach wie vor zu unterlassen. Wenn diese zwei Regeln ähnlich gut eingehalten werden die die MNS-Pflicht, dann reduzieren wir die Ansteckungsgefahr erheblich.

Welche weitere Maßnahmen setzt die Stadt Innsbruck?

Es gab leider auch in einigen Institutionen der Stadt positive Fälle. Gott sei Dank haben wir bereits im Vorfeld schon die nötigen präventiven Vorkehrungen getroffen. Die Arbeitsplätze sind sehr gut abgeschottet und das Personal wird strikt getrennt. Somit haben wir trotz der vereinzelten positiven Fälle aufgrund der Separierungen keine weiteren Ansteckungen mehr ermöglicht. Ich habe bereits Mitte Juli alles in die Wege geleitet, dass es bei den Rathauseingängen zur Temperaturmessung kommt und bei erhöhter Temperatur bzw. möglichen Symptomen sofort die Gesundheitsbehörde kontaktiert wird. In der Zwischenzeit haben wir ja aufgrund des Moh-Cluster schnell reagiert und auf meine Initiative hin sofortige Temperaturmessungen in den dazu relevanten Bereichen vorgenommen.

Stichwort Veranstaltungen, in Kitzbühel würde der Christkindlmarkt abgesagt, in Bozen gibt es eine öffentliche Diskussion, wie ist der Stand der Dinge bei diesem Thema in Innsbruck?

Aus derzeitiger Sicht ist der Christkindlmarkt in Innsbruck durchführbar. Wir haben uns seit Wochen mit diesem Thema beschäftigt und werden den Christkindlmarkt für die Besucherinnen und Besucher so sicher wie möglich machen.

Folgende Punkte sind mir dabei besonders wichtig:

Installation der Abwassermessung in Innsbruck für mehrere Gebiete als Frühwarnsystem

Installation eines virtuellen Drehkreuzes zur Steuerung und Lenkung der Besucherströme bei den relevanten großen Märkten. Dies ist eine weitere wichtige Vorsichtsmaßnahme, die der Einhaltung der Mindestabstände dient.

Die Tests am Fischmarkt waren sehr vielversprechend und das Konzept für den Einsatz bei allen großen Weihnachtsmärkten wird gerade erstellt bzw. nachgeschärft.

Entzerrung der Weihnachtsmärkte: Es ist sehr wichtig, dass weiterhin die peripheren Weihnachtsmärkte in Innsbruck stattfinden.

Die Stände an den einzelnen Märkten werden auf einer größeren Fläche verteilt. Dadurch wird genügend Platz für die Einhaltung von Mindestabständen zur Verfügung gestellt. Es wird zudem keine geschlossenen Stände geben und alle Märkte spielen sich ausschließlich im Freien ab.

Ein Coronataugliches Bechersystem ist gerade in Ausarbeitung.

Einheitliches Marketing für alle Märkte

Ich habe mich in den letzten Wochen sehr intensiv mit Touristikern, Marktbetreibern, Experten aus der Österreichwerbung, der Bundesregierung sowie den Interessenvertretungen ausgetauscht. Gerade in Bezug auf die touristischen Aktivitäten und Möglichkeiten während Corona habe ich mich mit Bundesministerin Elisabeth Köstinger sowie der Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer sowie Touristikerin Martha Schulz eng abgestimmt.

Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer sowie Touristikerin Martha Schulz, Bundesministerin Elisabeth Köstinger und Vizebürgermeister Johannes Anzengruber.

Foto: TVP

hochgeladen von Georg Herrmann

Im Rahmen eines großen runden Tisch zum Thema Sicherheit und den Touristischen Themen zum Weihnachtsmarkt mit allen Betreibern und Stakeholdern konnten viele offene Fragen geklärt werden.

Runder Tisch zum Thema Sicherheit und den Touristischen Themen zum Weihnachtsmarkt mit allen Betreibern und Stakeholdern.

Foto: Anzengruber

hochgeladen von Georg Herrmann

Welche Erfahrungen wurden mit digitalen Sicherheitssystem beim Fischmarkt gemacht?

Ich bin sehr froh, dass wir dieses Pilotprojekt gewagt haben. Und noch glücklicher war ich, als ich gesehen habe, dass es funktioniert. Wir hatten ja nur eine grobe Vorstellung, wie das System funktionieren soll, aber gab eben keine Erfahrungswerte. Wir sind gerade bei der Konzepterstellung, damit das digitale Sicherheitssystem bei allen relevanten Weihnachtsmärkten in der Stadt eingesetzt werden kann, um die Besucher entsprechend steuern und lenken zu können. Einige kleinere Adaptierungen sind noch notwendig, aber die Firma, die das System programmiert hat, hat uns zugesichert, dass die Adaptierungen erfolgreich implementiert werden.

Thema Großveranstaltungen wie zum Beispiel die Herbstmesse oder Crankworx, wie sicher ist die Durchführung?

Die Herbstmesse ist ja geplant und die Verantwortlichen haben ein entsprechendes Sicherheitskonzept laut Bundesverordnung ausgearbeitet und vorgelegt. Bei Crankworx ist es etwas schwieriger, da diese Veranstaltung weder eine Messe oder ein Congress bzw. auch Markt ist. Crankworx wird aber auch stattfinden. Die möglichen Besucherzahlen werden restriktiv gering gehalten, durch Videoübertragungen an mehreren Stellen ist Crankworx in Innsbruck und auch im TV sehr präsent.



Contact-Tracing ist ein wichtiges Stendbein der Corona-Bekämpfung, welche Maßnahmen sind für die Innsbrucker Gastronomie geplant?

In der Gastronomie bzw. im Tourismus besteht die Möglichkeit für wöchentliche Screenings, die noch dazu für die Unternehmen kostenfrei sind. Diese Screenings sollten so gut als möglich von allen Betrieben und deren Mitarbeiter in Anspruch genommen werden. Contact-Tracing ist die größter Herausforderung und wir sind hier auf einem sehr guten Weg, wie schon beschrieben. In der Gastronomie hatten wir in Innsbruck leider schon mehrere öffentliche Aufrufe und der Rücklauf war sehr zufriedenstellend. Wenn das Contact-Tracing funktioniert, entlastet dies jeden einzelnen – ob Gast, den Betrieb, die Gesundheitsbehörde sw. - von uns enorm.

Viele Betriebe bitten ihre Gäste, sich freiwillig zu registrieren, damit sie im Fall eines positiven Corona-Falles schnell und direkt kontaktier werden können.

Wir benötigen seitens der Bundesregierung eine Verordnung, damit Klarheit darüber herrscht, wie und mit welchem System eine Erhebung gemacht werden soll, damit es auch datenschutzrechtlich zu keinen Problemen kommt und die Gesundheitsbehörden spontan auf das Datenmaterial zugreifen kann. Als Gesundheitswissenschaftler mit dem Schwerpunkt IT im Gesundheitswesen muss ich sagen, dass die Epidemiesysteme und deren Datenintegrität sowie Schnittstellen leider sehr zu wünschen übriglassen. Wenn ich mir die Datenbrüche und -qualität von der 1450-Hotline zu den Screeningstationen, zu den Laboren und weiter ins EMS, ins ISCO zum Gesundheitsamt und wieder zurück ansehe, stimmt mich das sehr nachdenklich. Hier sind auch nach überstandener Covid19 Epidemie noch viele Hausaufgaben zu erledigen.