INNSBRUCK. Die Theaterwerkstatt Teatriamo präsentierte am 24. Jänner um 19:30 Uhr, in italienischer Sprache, die Aufführung "Click", im kleinen Bogentheater. Die einfachen Sitzplätze waren besetzt, italienische Musik und Kommunikationen erfüllten den charmanten Raum. Und jemand, welcher noch nicht italienisch sprach und verstand, konnte es jetzt lernen.

Dieses Theaterstück wurde frei nach dem Roman "Vittoria" von Barbara Fiorio, aufgeführt. Regie unter Roberta Pasciolla.

Handlung



Die Fotografin Vic hat im Moment keine gute Phase. Zuletzt, nachdem ihr Mann sie verlassen hat, fehlt nämlich der berühmten Fotografin die Inspiration. Wie kann sie wieder auf die Beine kommen? Ihre besten Freundinnen werden sie retten, mit einer auf gutem Essen und langen Gesprächen basierenden Therapie und mit der Hilfe von Tarot-Karten. Das Kartenlegen wird Vic beflügeln und hilft ihr sogar, ihre eigene Kunstform zu entdecken - das Fotolegen.

Questo non é un buon momento per Vic. Lei, fotografa di successo, si ritrova in piena crisi creativa dopo che il suo uomo l'ha abbandonata. Come tirarsi di nuovo su e non cadere in depressione? Saranno le sue migliori amiche a trovare la soluzione, con una terapia a base di buon cibo, lunghe chiacchierate e tarocchi. Sará infatti proprio grazie alla cartomanzia che Vic tornerá a fotografare, inventando un nuovo metodo tutto suo la fotomanzia.

Darsteller

Vic, Fotografin    Martina Pappagallo

Cloris, Wahrsagerin  Allessandra Buti

Monica, Freundin   Roberta Pasciolla

Alice, Freundin    Lorenza Scarpa

Vic, alter Ego    Eva Rossi



ROBERTA PASCIOLLA



Schauspielerin - Attrice

Theaterpädagogin - Educatrice

Regisseurin - Regista

Attrice ed educatrice teatrale nata a Milano nel 1984. Dopo essersi laureata in Scienze dello Spettacolo all’Università Statale di Milano consegue il titolo di Theaterpädagogin presso la Sopzialpädagogische Hochschule di Stams in Austria. La sua formazione attoriale comincia nell’ambito del teatro comico milanese entrando nella compagnia Piero Mazzarella, per poi raffinarsi presso l’Accademia d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano. Il suo primo incarico come educatrice teatrale. è in collaborazione con l’Accademia delle Arti e dei Mestieri del TeatroLaScala di Milano nel 2004, per un progetto di interazione teatrale tra giovani e anziani. In seguito si è specializzata in corsi teatrali per persone disabili. Dal 2011 vive a Innsbruck con suo marito e sua figlia Olivia.

Schauspielerin und Theaterpädagogin, geboren 1984 in Mailand. Nach ihrem Abschluss in „Scienze dello Spettacolo“ an der Staatlichen Universität Mailand, schloss sie außerdem eine Ausbildung zur Theaterpädagogin an der Sopzialpädagogischen Hochschule in Stams ab.

Ihre Schauspielausbildung begann Roberta Pasciolla im Komödientheater in Mailand mit dem Beitritt zum Ensemble Piero Mazzarella mit anschließender Weiterbildung an der „Accademia d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano“. Ihr erstes Engagement als Theaterpädagogin erfolgte in Zusammenarbeit mit der „Accademia delle Arti e dei Mestieri del Teatro LaScala” in Mailand im Jahr 2004 im Rahmen eines Projektes zur theatralen Interaktion zwischen Jugendlichen und älteren Menschen. Anschließend spezialisierte sie sich auf Theaterkursen für Menschen mit Behinderung. Seit 2011 lebt sie in Innsbruck mit ihrem Mann und ihrer Tochter.

MARTINA PAPPAGALLO

Organisatorin - Organizzatrice

PR - Pubbliche Relazioni

Regieassistentin - Assistente

Martina Pappagallo, moglie e madre di due bambini, nasce a Roma il 5 ottobre del 1989. Si diploma al liceo classico e si laurea in relazioni internazionali con ottimi voti. Fin da piccola ha maturato una grande passione per il teatro seguendo le orme del padre, Mario Pappagallo. Accompagnandolo in molti spettacoli e partecipando attivamente alle sue esibizioni, Martina ha avuto modo di vivere a stretto contatto con il mondo teatrale, ricevendo un'ottima formazione e maturando così un carattere aperto e solare. Nel 2019 si è laureata con una tesi in management riguardante l'intelligenza emotiva. Ed è entusiasta di affiancare Roberta in questa meravigliosa avventura firmata "Teatriamo".

Martina Pappagallo, geboren in Rom am 05.10.1989, hat das Bachelorstudium der Internationalen Wirtschaftswissenschaften an der Universität La Sapienza abgeschlossen und schreibt das Masterstudium "Organization Studies" an der Universität Innsbruck. Sie ist administrative Leiterin und Organisatorin von Teatriamo und unterstützt Roberta während der Kurse.