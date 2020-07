Im Mühlauer Fuchsloch (Innsbruck) präsentierte am Samstag Mag. Alexander Legniti, vom Brotberuf Chef der Innsbrucker Friedhöfe und als Hobbydichter Vater von bereits 20.000 (!) Gedichten, sein erstes Buch mit dem Titel „Das Mühlauer Geistchen“. Dazu fand sich trotz Starkregen eine illustre Gästeschar ein, darunter Bgm. Georg Willi mit Gattin Katharina und Komponistin Rita Goller intonierte ein eigens für den Anlass komponiertes Lied über das „Geistchen“. Legnitis Gedichte spielen im Mühlauer Fuchsloch, einer Naturoase im Innsbrucker Stadtteil Mühlau. Mit viel Herzblut engagieren sich dort seit vielen Jahren der Verein Natopia, Naturschutzbund und Naturschutzjugend, um es zu erhalten und zu verbessern, gefährdeten Tieren und Pflanzen eine Heimat zu geben und den Menschen so einen Ort für Naturgenuss und Naturbeziehung zu bieten.

Mit dem Innsbrucker Dichter Alexander Legniti wurde nun ein Büchlein über sagenhafte Gestalten im Mühlauer Fuchsloch herausgebracht: „Das Mühlauer Geistchen“. Bebildert ist das Buch von Nikolaus Moschen. In diesem Band voller farbenfroher Gedichte und Illustrationen entführt Alexander Legniti auf 48 Seiten ins Mühlauer Fuchsloch wo das Geistchen haust. Von verlorenen Schätzen und bösartigen Hexen wird in der Sammlung wunderlicher Gedichte erzählt. Die Leserinnen und Leser begleiten das Geistchen auf einer Reise in das Reich der Legenden und Sagen in und um Innsbruck.

Das Büchlein eignet sich besonders zum Vorlesen für Kinder und als Geschenk für LiebhaberInnen der Natur und der Worte. Das Buch ist beim Verein Natopia erhältlich und der Erlös fließt zur Gänze in die weitere Betreuung des unersetzbaren Lebensraumes „Mühlauer Fuchsloch“.

Infos unter: www.natopia.at