Starre Glaubenssätze sind wie Geiselhaft. So lange sich alle einig darin wähnen, was richtig und falsch ist, bleiben Haus- und Seelenfrieden einigermaßen gewahrt. Doch wehe, all das, was man für Glaube, Ehre und schönen Schein in Kauf nahm, kommt in Momenten der Unbedachtheit und Rage doch noch ans Licht. Dann wird es eng. Ayad Akhtar, vielfach preisgekrönter US-Autor pakistanischer Herkunft, weiß dies in seinen Stücken auf brillante Weise zu verhandeln.

Wie etwa schon in „Geächtet“, das 2017 am TLT zu sehen war oder nun in „The Who and the What“, das vergangenen Samstag in den Kammerspielen seine bejubelte Premiere erlebte. „The Who and the What“ ist die grandios erzählte Geschichte einer mutigen Aneignung und eines letztlich irreversiblen Emanzipationsprozesses. Nicht von ungefähr hat Akhtar Zarinas Buch, an dem sie zu Beginn noch schreibt und in dem sie die Figur des Mohammed kritisch hinterfragt, zum Stücktitel erwählt. Gleichzeitig lässt sie freilich auch zu, dass ihr Vater einen religiös-opportunen Mann für sie sucht, nachdem er Jahre zuvor einen Nichtmuslimen abgelehnt hatte. Denn trotz aller Differenzen sind die Figuren im Stück in einer geradezu überbordend großen Liebe und Loyalität aneinandergebunden.

Natürlich muss man sich einem Theatertext, der in einem ausschließlich muslimischen Familienkontext spielt, mit besonderer Achtsamkeit nähern. Regisseurin Angelika Zacek lässt Marion Fuhs, Yael Hahn, Jan Schreiber und Kristoffer Nowak daher zu Beginn an die Rampe treten und explizit erklären, wen sie jetzt darstellen