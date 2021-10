INNSBRUCK. In der politischen Verkehrsdiskussion stehen vor allem die Autofahrer im negativen Fokus. In Sachen schlechtes Image sind die Innsbrucker Radfahrerinnen und Radfahrer aber durchaus auf der Überholspur. Das zeigt auch die IMAD-Umfrage zum Radmasterplan: "Die Fahrrad-NutzerInnen erhalten im Vergleich zu allen anderen VerkehrsteilnehmerInnen insgesamt die schlechteste Durchschnittsbewertung".

Problemzonen

Die Beschwerden über das Fehlverhalten einzelner Radfahrerinnen und Radfahrer häufen sich. Ob Fußgängerzone Maria-Theresien-Straße, Altstadt, Höttinger Gasse, im Nahebereich der MTB-Strecken in Hötting und Mühlau oder wie im aktuellen Fall die Andechsstraße in der Reichenau. Die Radfahrer bringen sich nicht nur selbst in Gefahr, sondern gefährden auch andere Verkehrsteilnehmer, vor allem Fußgänger und Kinder. Eine betroffene Anrainerin in der Andechsstraße hat sich mit ihren Anliegen an die Stadtpolizei gewendet. Die aufschlußreiche Antwort, es ist nicht die einzige "Problemzone", die der Polizei bekannt ist.







"Wir werden den von Ihnen genannten Bereich in die künftigen Schwerpunkte miteinbeziehen. Es muss jedoch ausgeführt werden, dass diese Zone nicht die einzige „Problemzone“ darstellt und die Polizei natürlich nicht nur dort Kontrollen durchführen kann.", Stadtpolizei Innsbruck

Als Lösungsmaßnahmen will die Polizei in diesem Bereich einen Fahrradstreifen einplanen und die PI Reichenau soll im normalen Streifendienst Übertretetungen besonders berücksichtigen. Für die Anrainer zumindest ein erster Schritt in Richtung Verbesserung der Situation.

Das Fahrverhalen der Biker gibt immer wieder Rätsel auf.

Foto: zvg

hochgeladen von Georg Herrmann

IMAD-Umfrage

Zur Evaluation des Innsbrucker Radmasterplanes und seiner Umsetzung wurden im Auftrag der Stadt Innsbruck im vergangenen Herbst und Winter 2.000 zufällig ausgewählte und repräsentative Innsbruckerinnen und Innsbrucker zu Mobilitätsthemen interviewt. Auch das Thema Image der Radfahrerinnen und Radfahrer wurde abgefragt. In der IMAD-Umfrage ist zu lesen: "In Bezug auf die Fahrweise, Einhaltung von Verkehrsregeln und Rücksichtnahme auf andere VerkehrsteilnehmerInnen erhalten die ÖV-NutzerInnen vor den FußgängerInnen die besten Imagewerte. E-Scooter / RollerfahrerInnen und FahrradfahrerInnen bekommen hier im Vergleich zu den anderen VerkehrsteilnehmerInnen die schlechtesten Imagewerte zugesprochen."

Schlechtester Durchschnitt

"Die Fahrrad-NutzerInnen erhalten im Vergleich zu allen anderen VerkehrsteilnehmerInnen insgesamt die schlechteste Durchschnittsbewertung von 4,8. PKW-NutzerInnen vergeben sogar nur eine Durchschnittsbewertung von 3,5. Auch Personen, welche selten bzw. nie mit dem Rad in Innsbruck unterwegs sind, bewerten „Fahrweise, Einhaltung von Verkehrsregeln und Rücksichtnahme auf andere VerkehrsteilnehmerInnen“ von RadfahrerInnen unterdurchschnittlich. Betrachtet man einerseits die Vor-und Nachteile der verschiedenen Fortbewegungsmittel in Innsbruck und andererseits die Meinung (Fahrweise, Einhaltung von Verkehrsregeln und Rücksichtnahme auf andere VerkehrsteilnehmerInnen) der verschiedenen VerkehrsteilnehmerInnen, dann zeigt das Fahrrad die größte unterschiedliche Bewertung auf. Das Fahrrad liegt in seiner Bewertung als Fortbewegungsmittel in Innsbruck mit einem Imagewert von7,4 im Spitzenfeld, fällt jedoch in der Meinung über das Verhalten der FahrradfahrerInnen auf den Wert 4,8.", wird das Ergebnis der IMAD-Umfrage zusammengefasst. Den Stadtblatt-Artikel zur IMAD-Umfrage finden Sie hier.

